El workation, sumar treball i vacances

Intentar unir teletreball amb un estil de vida més saludable o amb una qualitat de vida millor ha portat a allò que es coneix com a workation. De la suma de work ('treball') i vacation ('vacances') neix aquesta tendència que permet traslladar el treball remot a llocs més relaxants que el propi habitatge. Des d'illes fins a pobles perduts, no solament empreses de lloguer d'habitatges, com Booking, s'han sumat a aquesta tendència, sinó que algunes de les grans companyies hoteleres del món, com Marriott International, ja ho estan oferint. Habitacions amb facilitats i instal·lacions per teletreballar, espais dissenyats per fer videotrucades i un bon servei gratuït de wifi són alguns dels canvis. Els hotels busquen atreure empleats i alts directius que vulguin unir teletreball i plaer, i alguns ofereixen també paquets d'educació a casa (homeschooling) per tenir ocupada la canalla mentre es teletreballa. «Sempre que es presenta un problema apareix una oportunitat: un hotel pot oferir altres alternatives i vincular el treball amb el lleure», explica Fernández Jaria.

No solament s'hi han sumat les cadenes hoteleres, aquesta oferta ja l'han engegat països com Barbados i Bermudes, que ofereixen visats de residència de fins a dotze mesos a tothom que vulgui teletreballar des d'aquestes dues illes del Carib. «Es tracta de reconvertir l'oferta per donar sortida a una demanda cada vegada més creixent de poder treballar en diferents espais amb comoditat i alhora a prop d'altres persones, generant sinergies diferents; això es pot convertir en una oportunitat per veure com podem fer transitar el nostre negoci cap a noves direccions», adverteix Fernández Jaria.