La realitat virtual: una oportunitat formativa i laboral després de la pandèmia

Impacte transversal

Però la formació no és l'únic camp en què aquesta mena de tecnologia pot ajudar després de la pandèmia, sinó que són moltíssims els sectors en què el fet d'aplicar-la pot donar resultats òptims. «Té un impacte transversal», considera Villarejo, que també aconsella «ser selectius per maximitzar-ne el valor afegit». Els videojocs van obrir el camí d'aquesta experiència, però ja s'hi han afegit la indústria, la decoració, l'audiovisual, el turisme, el sector immobiliari i l'arquitectura. Segons Pierre Bourdin, enginyer d'informàtica i robòtica, doctor en Realitat Virtual i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, aquesta tecnologia comportarà un nou canvi en la manera de treballar, una «arquitectura 4.0». «Un arquitecte al seu despatx pot veure en temps real les modificacions reportades per un treballador que és al lloc de construcció i, de la mateixa manera, si l'arquitecte canvia alguna cosa en el model, el treballador que és al lloc de construcció veu aquestes modificacions en temps real», afirma l'expert, que fa una crida a aprofitar la «telepresencialitat». «Ens podem sentir presents en un lloc encara que n'estiguem molt lluny», afirma.

Com que les possibilitats d'ús de la realitat virtual són múltiples, també són moltes les oportunitats d'ocupació. Segons el director general d'Immersium Studio, «ja hi ha una gran demanda laboral de professionals i no solament de perfils tècnics». A més de programadors, enginyers de so immersiu, dissenyadors 3D i experts en Unity o Unreal, també es necessiten narradors d'històries i creadors de conceptes o històries immersives. Com que es tracta d'un sector relativament nou, l'empresari destaca que molts coneixements s'adquireixen treballant, però reconeix els passos que ha fet, per exemple, la UOC en la posada en marxa de currículums formatius específics. I és que la Universitat ha llançat el màster de Disseny d'Espais, Realitat Virtual i Augmentada, que és el primer a utilitzar aquesta tecnologia per a la docència a distància del disseny d'espais. «És una bona oportunitat per posicionar-se en aquesta veta de mercat, perquè proporciona les competències per optimitzar el desenvolupament de projectes d'espais arquitectònics mitjançant l'ús de tecnologies d'última generació», detalla Bourdin.