EFE i la UOC donen a conèixer els guanyadors dels premis de Periodisme Mòbil

L'Agència EFE i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han donat a conèixer aquest dimarts els guanyadors dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil, que es lliuraran el 5 de novembre a Barcelona en el marc de les Jornades MoJoBCN de Periodisme Mòbil.

El premi en la categoria professional ha recaigut en la periodista de l'àrea audiovisual de Público Núria Martínez Ribot pel seu treball "Cobertura de la missió 75 del vaixell de salvament Open Arms", que recull la tasca d'aquesta entitat humanitària des d'un punt narratiu basat en el periodisme mòbil.

Per la seva banda, Pedro Ramírez Arias i Pedro Pardo Sánchez han estat els guanyadors en la categoria d'estudiant per l'obra "Un refugi en temps de coronavirus", sobre el treball desenvolupat per la Societat Valenciana Protectora d'Animals i Plantes durant la pandèmia.

El creatiu Dan Gamboa Bohórquez ha obtingut el premi en la categoria especial Premi Vueling de periodisme mòbil de viatges per l'obra "Noveno", que explica l'experiència de cinc persones atrapades en un novè pis durant les protestes de Hong Kong del 2019.

Així mateix, el periodista Fermín Grodira ha rebut una menció especial del jurat per la seva feina "Cobertura de les protestes a Barcelona després de la sentència del Procés" pel seu interès narratiu, la seva noticiabilitat i les fonts originals consultades.

El jurat dels premis està format per la directora audiovisual d'EFE, Marta Cerame; la directora del màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives de la UOC, Candela Ollé; la professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Ana Isabel Bernal; el videògraf i formador del pla MoJo d'EFE Nacho Martín, i la periodista experta en periodisme mòbil Carmela Ríos.

L'espai Movistar Centre de Barcelona serà l'escenari del lliurament de premis durant les Jornades MoJoBCN de Periodisme Mòbil, que en aquesta ocasió es desenvoluparan en format virtual a causa de l'impacte de la pandèmia. Les jornades tenen com a objectiu promoure l'excel·lència en el periodisme mòbil i estimular-ne la pràctica entre els professionals i estudiants de periodisme i comunicació.

Les Jornades MoJoBCN de Periodisme Mòbil tindran lloc del 2 al 5 de novembre i comptaran amb la participació, entre altres professionals, del periodista de La Vanguardia Xavier Aldekoa en la ponència inaugural, que durà per títol "Corresponsalia i el mòbil. Una experiència des d'Àfrica".

Hi haurà la taula rodona "Informar en temps de COVID-19 (mòbil i innovació)", amb la participació de Leonor Suárez (Radiotelevisió del Principat d'Astúries), Roger Brosel (responsable de continguts i programació de LaLiga) i Natalia García, sotsdirectora de La hora de La 1 de Televisió Espanyola.

La jornada del 4 de novembre comptarà amb una altra taula rodona sobre mòbil i esports amb la intervenció dels periodistes Sandra Sánchez (El Patio), Lucía Santiago (EFE) i Ignacio Labarga (Marca.com).

El dia 5, coincidint amb el lliurament de premis, tindrà lloc un altre debat, "La realitat augmentada arriba als platós", amb les intervencions de Jesús Lozano Corchón, d'Atresmedia; Francisco Javier Riloba, de Telefónica (secció d'esports), i Albert Barniol, de Televisió Espanyola (secció del temps).