La COVID-19 reforça el paper del periodisme mòbil als mitjans

Els «sacrificis» del periodisme mòbil

David Melgarejo, periodista de TV3 a París, ressalta des de la perspectiva de corresponsal internacional que la COVID-19 ha obligat els professionals a «ser més didàctics en el tema sanitari». Des del punt de vista del mitjà televisiu, la pandèmia ha obligat a recórrer a entrevistes per mitjà de plataformes com ara Zoom o Skype, «sistemes que no utilitzàvem fa mesos perquè era impensable». Melgarejo també opina que el periodisme mòbil, tot i implicar més tecnologia, comporta «un sacrifici» pel que fa a la qualitat del producte televisiu. El periodista ho exemplifica amb la situació de molts corresponsals que no disposen d'un càmera que treballi amb ells i que es veuen obligats a fer les seves peces amb un trípode i un mòbil.

Aquestes vicissituds mostren que l'afectació és diferent segons el mitjà. Melgarejo considera que en la televisió, la ràdio i la premsa digital l'impacte és més profund que no pas en la premsa en paper. «El mitjà tecnològic fa que hagis de sacrificar el discurs audiovisual, perquè quan graves amb un càmera, el producte és més ric en qualitat, pel fet d'haver-hi dues persones que en tenen cura, mentre que quan ho fas només amb el teu dispositiu, es perd qualitat, i això a la llarga serà un problema», afegeix el periodista. Melgarejo també adverteix que l'ús de dispositius mòbils i el fet que les fonts puguin fer arribar material al mitjà no eximeix el periodista de fer la seva feina de «control» i, en el cas de les entrevistes virtuals, per exemple, de controlar-ne «el sentit i el ritme». «Aquesta és la nostra feina», subratlla.

La perspectiva des d'Àfrica

Des del punt de vista d'un corresponsal en un continent com l'africà, el periodista Xavier Aldekoa, de La Vanguardia, apunta que la COVID-19 ha tingut un impacte directe en la seva feina, sobretot en qüestió de viatges i desplaçaments sobre el terreny. «En aquest context, he intentat crear sinergies amb companys africans per continuar treballant i poder-me desplaçar», explica. Aldekoa també és de l'opinió que la pandèmia ha accelerat canvis que ja s'estaven produint en el periodisme. Ell mateix cada vegada concep més el mòbil «com una eina paral·lela al quadern de notes i al bolígraf». El periodista, que treballa per a la premsa, la ràdio i la televisió, també utilitza el mòbil per fer directes i enregistrar vídeos i sons per a la ràdio, ja que els dispositius li permeten tenir un registre de bona qualitat.

Pel que fa al treball amb fonts, el mòbil li permet disposar de fonts d'informació en altres països del continent que també ha de cobrir. «Puc parlar amb fonts i amics d'altres països, fer videotrucades i assabentar-me de coses; m'envien molts vídeos i mantinc el contacte amb protagonistes de reportatges que he fet, cosa que és important quan es cobreix un continent tan ampli», conclou.

Jornada MoJo EFE UOC: Taules rodones i lliurament de premis

Els efectes de la COVID-19 en la tasca periodística són l'eix central de la IV Jornada de Periodisme Mòbil, que organitzen la UOC i l'Agència EFE, amb el patrocini de Vueling entre el 2 i el 5 de novembre. Precisament la conferència inaugural l'oferirà el mateix Xavier Aldekoa, amb el títol «Corresponsalia i el mòbil. Una experiència des d'Àfrica». La jornada també inclou tres taules rodones: la primera aprofundirà en les maneres d'informar en temps de COVID-19; en la taula rodona del 4 de novembre s'analitzaran qüestions sobre periodisme esportiu i periodisme mòbil, i, finalment, la taula del 5 de novembre girarà entorn de les innovacions periodístiques i aprofundirà en l'arribada de la realitat augmentada als platós.

El darrer dia també es farà el lliurament dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil UOC - Agència EFE 2020. En aquesta edició s'han rebut una cinquantena de treballs de diferents categories (d'estudiants, de professionals i de viatges), de temàtiques diverses, però especialment sobre el confinament i la COVID-19. Els premiats en aquesta edició han estat Pedro Ramírez Arias i Pedro Pardo Sánchez en la categoria d’estudiant per «SVPAP, un refugio en tiempos de coronavirus»; Núria Martínez Ribot en la categoria de professional per «Cobertura de la misión 75 del barco de salvamento Open Arms»; Dan Gamboa Bohórquez, en la categoria especial de premi Vueling per «Noveno», i Fermín Grodira, amb una menció especial per «Cobertura de las protestas en Barcelona tras la sentencia del procés».

La Jornada de Periodisme Mòbil, que enguany tindrà lloc entre els dies 2 i 5 de novembre i que es desenvoluparà en format virtual a causa de l'impacte de la pandèmia, té com a objectiu promoure l'excel·lència en el periodisme mòbil i estimular-ne la pràctica entre els professionals i els estudiants de periodisme i comunicació.

Podeu consultar-ne el programa aquí.