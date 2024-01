La COVID ha accelerat la implantació del periodisme mòbil, segons els experts

Durant els dies 2, 3, 4 i 5 de novembre ha tingut lloc la Jornada MoJoBCN, organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE amb l'objectiu de mostrar des de diferents perspectives com s'ha estès el periodisme mòbil enguany, en bona part a conseqüència de l'impacte de la COVID-19. La inauguració d'aquestes jornades, que tenen el patrocini de Vueling, ha anat a càrrec del rector de la UOC, Josep A. Planell, i de Gabriela Cañas, presidenta de l'Agència EFE. Planell ha afirmat que, amb la Jornada MoJoBCN i amb els Premis Internacionals de Periodisme Mòbil, creats recentment, es promouen la col·laboració i l'aprenentatge tant en els estudis com en els mitjans de comunicació.

Després de la benvinguda, el corresponsal de La Vanguardia a Àfrica, Xavier Aldekoa, ha obert el cicle de ponències. El periodista ha defensat que «el mòbil ha deixat de ser útil per esdevenir essencial», tot i que «no ha vingut per substituir res». «El periodisme en si serà un paraigua enorme en què tindran cabuda la ràdio, la premsa en paper, les revistes... I, sens dubte, el mòbil s'obrirà pas en cadascun d'aquests formats», ha afirmat.

Aldekoa també ha citat diversos exemples de com el mòbil li ha facilitat l'accés a notícies, li ha permès gravar imatges que no hauria aconseguit enregistrar amb una altra mena de càmera i l'ha ajudat a difondre les informacions d'una manera més eficaç.

Durant la segona sessió de les jornades, diversos experts en comunicació televisiva han secundat les paraules del rector. «Abans de la pandèmia, l'ús del mòbil amb finalitats periodístiques suscitava molts recels i, després de la pandèmia, ja té carta de naturalesa», ha afirmat l'editora d'Asturias semanal, Leonor Suárez, en la taula rodona en què ha participat juntament amb el responsable de continguts i programació de La Lliga, Roger Brosel, i la subdirectora de La hora de La 1, de TVE, Natalia García. Tots tres han coincidit que molts dels usos que es van donar al mòbil durant els mesos de confinament «han vingut per quedar-se» i es continuen emprant un cop acabat l'estat d'alarma.

El periodisme esportiu, que ha estat pioner en la introducció del mòbil en les rutines professionals, també ha intervingut en la IV Jornada de Periodisme Mòbil. El fet que el periodisme esportiu estigui estretament lligat a l'entreteniment ha permès als professionals ser més atrevits a l'hora d'experimentar amb formats nous i narratives híbrides, segons han afirmat els periodistes Sandra Sánchez (El Patio), Lucía Santiago (EFE Deportes) i Ignacio Labarga (Marca).

En la sessió de dijous, Jesús Lozano (informatius d'Atresmedia), Francisco Javier Riloba (secció d'esports de Movistar +) i Albert Barniol (secció El Temps de TVE) han coincidit a defensar l'enorme poder narratiu que ofereixen les noves tecnologies. La realitat augmentada potencia el missatge, no el dilueix, i té possibilitats «il·limitades» per a la televisió, segons els experts. Barniol ha recordat l'impacte que va tenir en els espectadors el programa en què TVE va mostrar què passaria a la ciutat de Sant Sebastià si pugés el nivell del mar i com aquest efecte, aconseguit al plató gràcies a les tecnologies de realitat augmentada, «va captar l'atenció dels espectadors».

Finalment, ha tingut lloc l'acte de lliurament dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil. El premi en la categoria professional ha recaigut en la periodista de l'àrea audiovisual de Público Núria Martínez Ribot, pel seu treball «Cobertura de la misión 75 del barco de salvamento Open Arms». Fermín Grodira ha rebut una menció especial del jurat per «Cobertura de las protestas en Barcelona tras la sentencia del procés». Pedro Ramírez Arias i Pedro Pardo Sánchez han estat guanyadors en la categoria estudiant per l'obra «Un refugio en tiempos de coronavirus», i Dan Gamboa Bohórquez ha obtingut el premi en la categoria especial premi Vueling de periodisme mòbil de viatges per l'obra «Noveno».

El director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Jordi Sánchez Navarro, ha subratllat que aquests guardons volen promoure l'excel·lència en la modalitat del periodisme mòbil i estimular la pràctica d'aquesta disciplina.