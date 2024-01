El Black Friday de la COVID-19: la frustració acumulada augmentarà les vendes

Carrers plens de gom a gom, època prenadalenca i descomptes fugaços: el Black Friday i el Cyber Monday han anat guanyant adeptes darrerament. Enguany, en plena pandèmia, s'esperen ofertes i promocions més agressives per remuntar els comerços, i més tenint en compte la incertesa que implica la campanya de Nadal. «El control de l'aforament a les zones comercials per Nadal, per una banda, i la por de contreure el virus, per l’altre, comporten un fre en l'experiència de les compres nadalenques», afirma Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. «Aquestes previsibles situacions afavoriran el Black Friday, perquè permet avançar les compres, aprofitar els descomptes i comprar de manera virtual», afegeix la professora. Les ofertes agressives i l'oportunitat que el Black Friday esdevingui un salvavides amb vista a Nadal, a més de les resistències a la compra física per por de la COVID-19, augmentaran la intenció de recórrer al Black Friday. Segons un estudi de Google fet a l'Estat espanyol, hi haurà un 40% d'intenció de compra durant el que serà «el Black Friday de la COVID-19», fet que representa un creixement en comparació amb el 2019 (33%).

«Cal esperar que els consumidors que tinguin una necessitat real i que hagin retardat la decisió de comprar fins ara aprofitaran aquests dies per cobrir les seves necessitats amb uns preus més competitius. En canvi, també hi haurà consumidors més conservadors, sense una necessitat real de consum, que ajornaran les compres davant la situació d'incertesa», detalla Maria Teresa Ballestar, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

El confinament i les limitacions sanitàries han afavorit un estalvi gairebé involuntari: el tancament de les escoles i de l'oci i l'anul·lació de les activitats extraescolars han permès estalviar. «Per als que no s'han vist afectats laboralment per la crisi, hi ha hagut un augment clar de l'estalvi familiar: la impossibilitat d'invertir econòmicament en certes activitats a causa de les restriccions per la pandèmia i la por dels consumidors davant situacions futures han fet créixer aquest estalvi», explica Ballestar. Segons el Banc d'Espanya, en plena pandèmia de la COVID-19 i durant l'estat d'alarma, les famílies van estalviar fins a una xifra rècord del 22,5% de la renda disponible durant el segon trimestre, mentre que van reduir el consum.