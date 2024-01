Internet és racista i sexista?

I també són sexistes…

Aquestes situacions també s'han detectat pel que fa al sexisme. Fa dos anys Amazon va començar a elaborar una eina per triar currículums i, en entrenar la intel·ligència artificial amb els currículums que havien arribat a la companyia en la dècada anterior —la major part dels quals enviats per homes—, el sistema va assumir com a normal la discriminació de les dones. Tot i que la companyia va assegurar que mai no va emprar l'eina, una enquesta apunta que més de la meitat dels responsables de recursos humans als Estats Units estan convençuts que la intel·ligència artificial els ajudarà a fer la seva feina en els pròxims anys. Un altre cas va ser el d'una entitat bancària nord-americana, el sistema d'intel·ligència artificial de la qual va oferir fins a vint vegades més capacitat en el límit de la targeta de crèdit a un home que a la seva dona, sense que l'empresa pogués explicar els motius de la decisió.

Els errors existeixen, però es poden solucionar. La Fundació ENAR, que lluita contra el racisme a Europa, adverteix que els algoritmes estan dissenyats sense «proves suficients» per evitar la discriminació o avalar els drets humans. No obstant això, afirma Burgueño, els investigadors fan un «esforç» en aquest camp per detectar biaixos i ajudar a evitar-los i, en general, afegeix, hi ha «conscienciació» en les àrees d'enginyeria de programari i intel·ligència artificial per evitar el racisme. Això sí, alerta que la intel·ligència artificial és un sector «emergent», de manera que encara queda «camí per recórrer». «Els algoritmes poden presentar defectes que poden resultar racistes de vegades, però s'està lluitant per millorar-los i que això no passi», sosté.