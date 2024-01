Com serà la societat postpandèmia?

El dia 2 de desembre tindrà lloc la III Jornada del Cicle de Tendències en Societat Digital, organitzada pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEFJE) i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Enguany, degut a la pandèmia de la COVID-19, la jornada vol reflexionar sobre la qüestió "Com serà la societat del coneixement en la postpandèmia i què n'estem aprenent?". A partir de diferents òptiques i mirades, experts i expertes de diversos camps analitzaran el futur del món laboral, l'aprenentatge, la cultura i la tecnologia i reflexionaran al voltant d'aquests temes.

La jornada se centrarà en la taula rodona "L'impacte del COVID a la societat. Una mirada a 5 anys vista". Hi participaran Albert Cañigueral, expert en innovació i economia col·laborativa i autor del llibre El trabajo ya no es lo que era, que parlarà de la vessant laboral; Albert Sangrà Morer, director de la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la UOC i coordinador del llibre recentment publicat per la Universitat Decálogo para la mejora de la docencia online, que compartirà els seus coneixements en tendències en formació i aprenentatge, i Alfons Cornella, fundador d'Infonomia i consultor d'innovació d'empreses d'arreu del món.

La visió sobre els reptes dels esdeveniments culturals en el futur postpandèmia anirà a càrrec de Mònica Garcia Massagué, directora de la Fundació Sitges - Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Finalment, l'escriptora i periodista especialitzada en noves tecnologies Marta Peirano s'encarregarà de la vessant més cultural i tecnològica.

La jornada se celebrarà en línia entre les 9.30 i les 12.40 h i es podrà veure posteriorment al web del CEFJE. Podeu accedir a la sessió a través d’aquest enllaç: https://zoom.us/j/92410694461