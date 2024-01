La UOC i l'Associació Helena Jubany col·laboraran per promocionar la creació literària i la narració oral en català

Impulsar la creació literària, fomentar la tradició de narració curta i de la figura del contacontes i fer difusió de la literatura catalana amb perspectiva de gènere són els principals objectius de la nova aliança entre la UOC i l'Associació Helena Jubany, creada per mantenir viva la memòria d'Helena Jubany, que era estudiant de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat.

“A la UOC fem una aposta ferma per relacionar-nos amb la societat no només transferint el coneixement que genera la Universitat, sinó també obrint nous espais per compartir i cocrear aquest coneixement”, explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC. “És des d'aquest compromís que abordem la col·laboració amb l'Associació, amb l'objectiu d'impulsar la narrativa oral en català.”

La unió entre ambdues institucions reforçarà la tasca que ha dut a terme des de la seva creació l'Associació Helena Jubany per donar a conèixer i difondre el llegat literari d'aquesta periodista, llibretera, bibliotecària, autora, contacontes i lectora apassionada. Joan Jubany i Itxart, president de l'Associació Helena Jubany, recorda que “l'any 2008, familiars, companys de feina i amics de l'Helena vam crear l'associació per transmetre la seva passió per la lectura i per la creació literària oral i escrita, mirant de descobrir noves veus, noves idees i noves experiències en el món de la literatura. Per nosaltres el premi Helena Jubany és la manera de mantenir encesa la flama del seu record i passar el relleu de la seva il·lusió per la literatura”.

Amb aquesta col·laboració, la UOC busca també enfortir el vincle amb la comunitat universitària i ho fa mitjançant dues iniciatives.

D'una banda, la UOC donarà suport a l'organització dels Premis Helena Jubany, que enguany celebren la 13a. edició, i a altres activitats relacionades amb la difusió de la creació literària en català.

I d'altra banda, en el marc del 25è. aniversari de la UOC, es posarà en marxa el podcast literari La maleta de l'Helena, vinculat al projecte Lletra de la UOC, per acostar la narrativa a públics més joves i usuaris habituals de les plataformes d'emissió multimèdia i millorar-ne la difusió en nous formats. Professionals del món artístic, de l'edició literària, de les biblioteques o de les llibreries posaran veu a les narracions guanyadores dels Premis, als relats que va escriure l'autora i a tots els contes que Helena havia seleccionat per a la maleta de promoció literària que portava a les biblioteques en la seva faceta de contacontes.