La UOC promou el projecte «Llegir abans de curar» durant el Sant Jordi de Nadal

Convençuts de la màxima de Simon Leys que «entre dos cirurgians igualment competents, procuri que l'operi qui hagi llegit Txékhov», la Societat Catalana de Bioètica, Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO i la UOC van crear una xarxa de clubs de lectura impulsats pels professionals sanitaris dins dels seus centres de salut. Corria l'any 2018 i avui ja són dotze els centres hospitalaris de Catalunya amb el seu club de lectura propi dins del projecte «Llegir abans de curar». Hi participen metges, personal d'infermeria i d'administració, compartint la lectura i la reflexió sobre llibres com ara Morfina, La mort d'Ivan Illitx o El curiós incident del gos a mitjanit. Aquest projecte transversal, que connecta llibres, benestar i professionals de la salut, es presentarà el dissabte 12 de desembre al Sant Jordi de Nadal i hi participaran autors com l'escriptor Màrius Serra i el doctor i professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC Salvador Macip, la presidenta de la Societat Catalana de Bioètica i una de les metgesses dinamitzadores d'un dels clubs de lectura, en una sessió virtual moderada per la responsable de Nous Projectes de la UOC, Teresa Fèrriz.

«Com a pacients, no tan sols volem tenir a l'abast les millors tècniques i procediments, sinó que volem que els professionals ens escoltin i siguin empàtics amb nosaltres», explica Teresa Fèrriz, responsable de Nous Projectes de la UOC i membre de l'equip que lidera el projecte «Llegir abans de curar».

Aquest desig de Teresa Fèrriz, com de tants pacients, motiva dos metges, Josep Maria Busquets i Clara Llubià, de la Societat Catalana de Bioètica, que consideren que «en un context en què el professionalisme cada cop està més marcat per les especialitzacions, es va imposant un coneixement fragmentat de les persones i unes actuacions cada cop més "automatitzades" i supeditades a l'esquema de l'algoritme... Perquè la literatura, però de manera especial la que tracta sobre la salut i la malaltia, ens mostra la condició vulnerable dels protagonistes, la seva preocupació pel que els està passant o la inquietud per les persones que estimen. Pensàvem que, per millorar l'empatia, podia ser útil impulsar la lectura compartida, i que la reflexió posterior, també en grup, podia contribuir, juntament amb altres iniciatives, d'una banda, a compensar aquesta mancança de continguts humanístics en la formació de pregrau, que, majoritàriament, no es millora durant el període de formació contínua, i, d'una altra, a millorar el benestar professional», ens expliquen.

La UOC forma part de l'equip impulsor del projecte «Llegir abans de curar» des del començament, l'any 2018, «arran de la nostra expertesa digital en la difusió del coneixement literari a la xarxa, amb la plataforma Lletra i altres projectes. El moment va ser especialment oportú, perquè feia un any que havíem començat a explorar les confluències de la cultura i la salut amb un altre projecte, Parkinson, en què la música ajuda a millorar la salut de pacients amb una malaltia neurodegenerativa. Hem creat l'espai web com un complement del club presencial, i aquest 2021 treballarem en un nou model de club digital per fer arribar "Llegir abans de curar" a nous centres de salut de tot el país», ens comenta Teresa Fèrriz.

Els professionals de la salut són els protagonistes del projecte: ells mateixos coordinen i dinamitzen els clubs de lectura al seu centre hospitalari, amb una formació prèvia i des de la més absoluta llibertat. El web és un espai d'orientació per a les lectures, l'enfocament de la dinamització i la tria de llibres, que cadascú adapta al seu entorn. Els participants reconeixen que aquesta experiència, entre altres beneficis, «potencia el seu hàbit reflexiu, permet l'abordatge més empàtic de l'alteritat, ofereix un espai de diàleg i socialització amb companys i aporta contrast de visions».

La situació actual, lluny d'entorpir el projecte, l'ha fet més necessari, com ens comenta Patricia Beroiz, geriatra a l'Hospital Germans Trias i Pujol: «Amb la COVID-19 ens costa mantenir el que havíem aconseguit d'acostament i humanització en la nostra tasca. Ara sorgeixen més plantejaments ètics: fins on cal protegir el vulnerable per al bé comú? Les distàncies físiques són necessàries, però què passa amb les emocions i les abraçades? El club de lectura ofereix un espai per posar en comú aquestes qüestions, això és més important que mai».

Com diu Salvador Macip, metge, divulgador, professor i investigador de la UOC, «hi ha més comunicació entre ciència i art de la que veiem. La medicina és observació i escolta: el pacient t'explica un relat, el processes i en treus unes conclusions per fer un diagnòstic. Un bon novel·lista té la capacitat d'observar i d'empatitzar, que són les característiques del bon metge, de la medicina tradicional o clàssica, que estem perdent. Fer clubs de lectura, posar en contacte personal sanitari i escriptors, ajuda a reconstruir aquests ponts entre literatura i medicina, entre art i ciència, que mai no s'haurien d'haver trencat».

Sant Jordi de Nadal

«Llegir abans de curar» es presentarà virtualment al Sant Jordi de Nadal, el dia 12 de desembre. Els mateixos Salvador Macip i Patricia Beroiz, amb l'escriptor Màrius Serra i Anna Carol Pérez, directora mèdica de l'Hospital Sant Rafael i pionera en la implantació d'un club al seu hospital, participaran en una taula rodona moderada per Teresa Fèrriz, responsable de Nous Projectes de la UOC, per parlar sobre com un club de lectura millora la vida del personal sanitari i la seva relació amb els pacients.