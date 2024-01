El teletreball, de l'emergència al canvi cultural

La pandèmia de la COVID-19 ha abocat les empreses i els treballadors a fer un canvi d'organització que implica l'aïllament físic de les persones per evitar els contagis. El teletreball s'ha convertit en una necessitat per emergència sanitària i els canvis que implica van més enllà d'endur-se l'ordinador a casa i intercanviar correus electrònics amb els companys des del menjador de casa. Dos experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), professors dels Estudis d'Economia i Empresa, Eva Rimbau i Manel Fernández, analitzen els reptes que implica el teletreball en un món postpandèmia des del punt de vista de l'organització, i també pel que fa a les conseqüències psicosocials d'una experiència que ha arribat per quedar-se.

La professora Eva Rimbau considera que el més important ara per ara és aconseguir que el teletreball funcioni: «No n'hi ha prou amb enviar els treballadors a casa». El teletreball ha d'anar més enllà, avisa, «s'ha de canviar la manera d'organitzar i dirigir el treball» i això, subratlla, implica «un canvi cultural». Per tant, també «s'han de transformar les maneres de comunicar-se i relacionar-se». Rimbau pensa que si no es produeix aquesta transformació, «difícilment tindrem bons resultats». Ara bé, la professora opina que si el teletreball no funciona, serà perquè les empreses no hauran fet els canvis necessaris, que són més importants, encara, en el cas de les companyies en què el teletreball és intensiu. No introduir canvis oportuns representarà «perdre moltes possibilitats», afegeix l'experta.

Ara mateix, la mentalitat de l'alta direcció és un dels entrebancs que pot fer que les experiències de teletreball s'estavellin contra una paret. De vegades, es tracta d'actituds que van acompanyades de mites i «creences típiques», apunta Rimbau, com per exemple que el teletreball es vegi com un impediment per a la creativitat i la innovació. «Si no fas res, efectivament això passarà, perquè el teletreball separa i fa que les comunicacions siguin més difícils», adverteix la professora. En conseqüència, s'imposa la necessitat de prendre mesures: «Cal fer alguna cosa i aprendre a generar la innovació i la creativitat d'una altra manera». Per a l'experta, no hi ha dubte que el teletreball permet continuar essent creatius i innovadors i defensa que «hi ha empreses capdavanteres i cent per cent virtuals» que ho demostren cada dia.