La 'compliance officer' de la UOC, seleccionada com la millor d'Espanya del 2020

El CV d'Adriana Antich

Antich és llicenciada en Dret per la UPF, en la promoció de l'any 2009. Té un màster de Dret Penal i Ciències Penals per la UB i la UPF, un postgrau de Corporate Compliance per ESADE i un Curs de Formació de Delegats de Protecció de Dades (DPO) impartit per l'ICAB, el qual li dona accés a poder-se examinar per obtenir la certificació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a DPO. A més a més, disposa de la certificació de compliance CESCOM emesa per l'Asociación Española de Compliance (ASCOM) i per la International Federation of Compliance Associations (IFCA), la qual l'acredita com a experta en la matèria.

Pel que fa a la seva trajectòria professional prèvia, quan l'Adriana es va incorporar a la UOC comptava amb deu anys d'experiència com a advocada exercent; tota la seva carrera professional l'havia dut a terme a despatxos d'advocats de primer nivell. En aquest sentit, la seva trajectòria l'havia desenvolupat majoritàriament a despatxos internacionals (Garrigues i Dentons). L'últim despatx on va treballar abans d'incorporar-se a la UOC va ser Dentons, el qual és actualment el més gran del món, amb més de 10.000 advocats.

En aquests deu anys va implantar més de seixanta programes de compliment normatiu a empreses (majoritàriament multinacionals) de diferents sectors, incloent-hi l'acadèmic.