L'MBA de la UOC és el millor de parla hispana i en línia del món

Els estudiants aconsegueixen de mitjana un augment salarial del 25 % quan es graduen

L'FSO Ranking constata que un MBA en línia obre les portes a una feina o a un increment salarial. Quan acaben els estudis, els estudiants obtenen un increment salarial del 25 % de mitjana, i el 89,2 % aconsegueix accedir a un lloc de treball.

L'interès per cursar un MBA en línia s'ha disparat durant aquest últim any. Entre els motius més destacats hi ha la comoditat i flexibilitat que proporciona la formació en línia. En aquest sentit, més d'un 8 % assegura que el teletreball els ha animat a matricular-se'n.

Quant a la seva experiència després de fer aquesta formació, el 87,8 % dels estudiants opina que el programa "ha superat molt o bastant" les seves expectatives, i un 18 % afirma matricular-se'n també per prevenció davant la COVID-19. Nou de cada deu estudiants han trobat una feina després d'acabar el programa.

L'FSO Ranking inclou institucions que ofereixen formació superior en línia de màsters enfocats a l'administració i direcció d'empreses, amb un mínim de docència en línia del 70 %, de qualsevol país que l'imparteixi en espanyol i amb almenys cinc anys d'experiència (o cinc edicions del màster a avaluar) amb modalitat en línia.