Un nou codi posa ordre en el món dels influenciadors

Abandonar «els llimbs»

En la mateixa línia que De Juan-Creix opina la professora de màrqueting en línia de la UOC Neus Soler, que troba que el codi és positiu com també ho és qualsevol aspecte normatiu que contribueixi a posar ordre en el món dels influenciadors. La professora és de l'opinió que tota l'activitat a les xarxes socials «s'havia de regular d'alguna manera», perquè l'ús de la tecnologia amb finalitats publicitàries «era als llimbs», mentre que «tot el que era publicitat i màrqueting tradicional estava regulat».

El camp dels influenciadors necessitava un codi com el d'AUTOCONTROL perquè, segons Soler, «al final, d'aquesta activitat se n'ha fet una professió» i hi ha aspectes que calia endreçar, com ara algunes qüestions laborals. «Es tracta de traslladar allò a què estem acostumats en el món fora de línia al món en línia», apunta la professora.

Més eines per millorar

Des d'aquesta perspectiva, doncs, el codi serà bo per a la professió —es calcula que en el món hi ha uns vint milions d'influenciadors— i facilitarà que «els professionals de debò es quedin com a treballadors dins d'aquest àmbit i els que no ho siguin en surtin», diu Soler. Com a distintiu de la seva professionalitat hi pot haver un aspecte que interessa a les marques, i és el fet que els seguidors que té un influenciador siguin reals i no comprats. «Les marques també estan cansades de contractar influenciadors pensant que tenen molts seguidors de debò quan resulta que els han comprat per trenta euros. Això cal regular-ho, perquè les companyies se senten enganyades», explica Soler.

El codi, en opinió de Soler, ha de contribuir a generar «més compromís i identificació» entre influenciadors i marques i, d'aquesta manera, ajudar que la generació de continguts sigui més espontània i orgànica. La professora també contempla com una possibilitat en aquest nou context que els influenciadors tinguin cada vegada «més eines per desenvolupar contingut de qualitat» dins de les mateixes plataformes.

Les novetats en aquest àmbit també s'acompanyaran de noves estratègies de les marques a l'hora de publicitar-se a les xarxes. Per exemple, moltes empreses aprofitaran els treballadors propis o aquelles persones que coneixen molt bé el producte i que tenen una relació «directa» amb el client. Les empreses miraran de fer que els treballadors puguin emprar les seves xarxes per generar contingut a favor de la marca, pronostica Soler. Això està relacionat amb el fet que en la classificació d'influenciadors ja hi ha una escala de categories que també inclou els microinfluenciadors o nanoinfluenciadors, quan el que importa no és tenir només una gran bossa de seguidors, sinó també un compromís específic amb la marca i amb els seguidors.

«El nou codi servirà perquè es comenci a posar una mica d'ordre en aquest àmbit, que fins ara era una disbauxa i hi havia molt d'intrusisme de gent que vol ser influenciador però que no domina el tema», comenta Soler. «Alguns diuen que els perjudicarà, però jo penso el contrari, que els afavorirà perquè estaran protegits i coberts, i farà que saltin tots els que han pujat al carro per la moda, però que realment no són professionals», afegeix l'experta.

La clarificació de les normes en aquest sector és també positiva si es té en compte que les marques aboquen cada cop més diners a la publicitat en línia, mentre que la inversió en la tradicional decreix.