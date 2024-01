L'últim quilòmetre empitjora amb la COVID-19

Nous models de distribució urbana

El creixement d'aquesta mena de comerç ha fet que les administracions hagin començat a prendre'n consciència i que es comenci a posar fil a l'agulla per tal de buscar «nous models de distribució urbana d'aquestes mercaderies d'últim quilòmetre», apunta el professor de la UOC. Entre les mesures que es comencen a implantar, hi ha l'ús de vehicles elèctrics. Amb tot, el problema és que aquesta mesura funciona amb furgonetes de missatgeria, però «un tràiler o un camió de repartiment amb motor elèctric encara no són possibles». En el cas de Barcelona, hi ha algunes empreses que estan impulsant l'ús del tricicle elèctric, amb repartidors que fan el transport d'últim quilòmetre en cooperació amb les empreses tradicionals, que tenen una flota principalment de trànsit rodat. És un model d'èxit per poder fer el repartiment en àrees com Ciutat Vella, en què el trànsit rodat convencional no hi té accés.

Els canvis de model que s'hagin de fer no han d'implicar necessàriament una disminució de llocs de treball, perquè, segons Castillo, el que fa falta és reconvertir i repensar el model, tenint en compte que el comerç electrònic «ha vingut per quedar-se» i que el seu potencial de creixement a l'Estat espanyol és molt gran. «Ara bé, hem de fer que el creixement d'aquest model es faci de manera sostenible», adverteix el professor. Castillo opta per la coordinació entre administracions i operadors a l'hora de fer una aposta pels vehicles elèctrics, i per ajustar el comerç electrònic al model urbanístic de la ciutat.

Des del punt de vista del consumidor, també hi ha camp per recórrer, si bé, segons apunta Castillo, els joves són més conscients de l'impacte mediambiental que té el comerç electrònic. En aquest sentit, el professor apunta que hi ha alguns instruments que permeten al consumidor saber quantes emissions de CO 2 comporta cada moviment logístic: «el fet que el consumidor pugui saber quina cadena ha fet el producte i quin impacte ha tingut seria una bona eina de conscienciació». A Catalunya, segons un estudi de la Generalitat, el comerç electrònic hauria generat 400.000 tones de CO 2 en un any.

El repte implica els governs de diversos àmbits, des del municipal fins a l'autonòmic, passant per l'estatal i l'europeu. La Generalitat de Catalunya té projectes en marxa i, fins i tot, hi ha una taula de diàleg de la logística, en què diversos agents busquen nous models i ordenances que «incorporin sobretot el prisma de la sostenibilitat de la logística urbana», explica Castillo. Aquesta feina encara és inicial, però ja s'hi està reflexionant. Castillo i el seu equip de recerca de la UOC treballen sobre la qüestió, especialment pel que fa a la distribució urbana de mercaderies partint de les darreres dades que ha deixat la pandèmia.