La digitalització i la professionalització, elements claus en el creixement de les cooperatives agroecològiques

La sobirania tecnològica, una tasca pendent

Els resultats mostren que les TIC s'han convertit en un instrument molt útil per a la interacció entre cooperatives i consumidors, i la majoria les empren. Així i tot, hi ha diferències significatives entre les cooperatives professionalitzades —el 100 % de les quals ha adoptat una plataforma digital— i les que tenen una gestió totalment voluntària, en què l'adopció es dona en el 82 % dels casos. Pel que fa a l'ús de programari lliure o de codi obert, només el 34 % de totes les plataformes cooperatives fa servir aquesta mena d'entorn. «Malgrat que aquestes organitzacions parteixen d'un afavoriment de la sobirania alimentària, que va lligada a la voluntat de tenir el control sobre l'alimentació i decidir unes regles del joc que donin un espai de justícia social entre consumidors i productors, no hi ha la mateixa atenció sobre la sobirania tecnològica, és a dir, sobre el control de la tecnologia i les dades», subratlla l'investigador.

Un altre element clau en la difusió de l'activitat de les cooperatives de consum agroecològic i tot el seu ecosistema són les xarxes socials. «Per mitjà d'aquests canals s'ha fet molta feina de sensibilització, de coneixement i d'interès, que ha arribat a una base de població més àmplia», apunta l'investigador. De nou, l'estudi mostra les diferències segons el model de gestió: totes les cooperatives professionalitzades tenen presència en aquests espais digitals, mentre que només el 53 % de les gestionades de manera voluntària han obert un perfil a les xarxes. A més, l'ús varia significativament: les professionalitzades s'actualitzen regularment, mentre que la resta només s'actualitzen ocasionalment, segons la disponibilitat del responsable.

Professionalització compatible amb els principis de proximitat, comerç just i cooperació

A més de la implantació digital, l'estudi també dibuixa un panorama en què les cooperatives professionalitzades presenten un potencial d'escalabilitat més gran. Només el 8,8 % incorpora una professionalització de les diferents tasques, però té un nombre més gran d'afiliats, uns 72 de mitjana, en comparació amb els 29 en el cas de les organitzacions gestionades amb voluntaris. Aquestes dades mostren que tenen més potencial de creixement, ja que exerceixen la seva influència sobre un grup més gran de consumidors, en comparació amb els grups autogestionats. «Això és especialment rellevant, ja que les organitzacions professionalitzades no es marquen un límit de creixement, a diferència dels grups basats en el voluntariat», assenyala l'investigador.

Les dades recollides durant l'estudi també demostren que la professionalització no és incompatible amb els principis de l'ESS avaluats (proximitat, comerç just i cooperació), ja que compleixen aquests indicadors igual que la resta de cooperatives. De fet, les organitzacions professionalitzades tenen nivells més elevats de cooperació (el doble que els seus homòlegs voluntaris) amb altres organitzacions d'ESS.

El repte de la sostenibilitat del sector

Tots aquests factors apunten a la professionalització com un element important per a la sostenibilitat i l'ampliació d'un model de consum que fomenti els valors de l'ESS. «El repte més important de les cooperatives de consum agroecològic és la sostenibilitat, que està lligada en gran part a la capacitat d'escalabilitat, no perquè totes les iniciatives hagin de ser grans, sinó perquè han de tenir uns models de sostenibilitat viables que fins ara no han tingut. En la recerca de l'equilibri entre el creixement i el manteniment de la missió d'aquestes organitzacions, tant si són de producció com si són de consum, els nostres resultats mostren que el foment de grups amb activitats professionalitzades és el que pot afavorir una escala de creixement més gran», comenta Ricard Espelt.

Aquestes dades són especialment rellevants en un moment com l'actual, en què la crisi de la COVID-19 ha mostrat una alternativa entorn dels circuits de proximitat que faciliten una interacció més directa entre productor i consumidor. Així i tot, l'investigador reconeix la necessitat de portar a terme canvis més profunds per apuntalar aquesta sostenibilitat. «Estratègicament, és una oportunitat per guanyar els canals de compra més consolidats i amb més projecció (supermercats i internet, respectivament) cap a models més democràtics i justos. Malgrat aquest potencial, es necessita el suport de mesures més estructurals per promoure un canvi efectiu i replantejar-se el model alimentari. En aquest repte, les polítiques públiques tindran un paper essencial per a la consolidació (o no) d'aquesta (nova) oportunitat», conclou l'investigador.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 11 (Ciutats i comunitats sostenibles) i 12 (Producció i consum responsables). Al mateix temps, també impulsa l'ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructura).

Article de referència

Espelt, Ricard. «Agroecology prosumption: The role of CSA networks», Journal of Rural Studies, Volume 79, 2020, Pages 269-275, ISSN 0743-0167, https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.032.

