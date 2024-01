'Binge-watching' infantil: més addicció, menys capacitat de control?

Entre els programes i les pel·lícules més vistos en reproducció en continu (streaming) aquest 2020, un 36 % són continguts de gènere infantil o preadolescent, com ara El nadó en cap, New Girl, The Vampire Diaries, Frozen II, Vaiana, Mascotes 2, Onward, The Grinch, Aladdin (2019) o Toy story 4, entre altres, segons afirma un informe de Nielsen. «Aquest públic consumeix moltes hores de continguts (si no hi ha prou control parental), i les plataformes estan aprenent dels gustos dels més petits perquè, al cap i a la fi, són l'audiència del futur; en el fons, és una inversió», afirma Elena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. De fet, segons dades de Barlovento Comunicación, aquest 2020 el consum de la televisió lineal supera les dades del 2019 i s'eleva a 5 hores i 37 minuts per espectador i dia. Per al grup de 4 a 12 anys, la mitjana arriba a 3 hores i 20 minuts al dia.

«De la mateixa manera que amb els adults, a les plataformes de streaming els continguts per a menors s'estrenen en bloc —la temporada sencera— a fi de generar aquest consum addictiu que els resulta tan rendible. El que es persegueix és tenir la gent enganxada, i encara més en el cas d'un infant, el consum del qual és compulsiu de manera natural», adverteix Neira. De fet, el consum televisiu dels menors de divuit anys ha augmentat un 5 % enguany, la qual cosa demostra dos fets: que la situació de pandèmia ha comportat un augment dels hàbits audiovisuals i que les plataformes digitals han ofert continguts més prolongats a aquests públics, amb més sèries d'animació que mai.

Per a Diego Redolar, neurocientífic de la UOC i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, cal tenir en compte que «els menors tenen menys capacitat de control, atès que en aquestes etapes inicials de desenvolupament hi ha diversos àmbits de control cognitiu —que depenen de regions laterals de l'escorça prefrontal— que no funcionen del tot, ja que aquestes regions encara estan en procés de maduració».