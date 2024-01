Més de 130 investigadors internacionals analitzaran l'economia col·laborativa i de plataformes

L'economia col·laborativa és un fenomen cada cop més consolidat. Les noves formes d'intercanvi per mitjà de plataformes digitals com Airbnb, Glovo o Uber permeten la descentralització i la distribució lliure de béns i serveis entre persones. La irrupció d'aquestes plataformes ha tingut un impacte positiu i negatiu al mateix temps en l'organització de l'economia i el treball. Han fet trontollar activitats tradicionals com l'hoteleria o el transport de viatgers, però alhora poden representar una oportunitat per a la recuperació econòmica en un món post-COVID-19. Segons les dades d'un informe de Price WaterhouseCoopers, el valor de la indústria de l'economia col·laborativa podria arribar a moure 335.000 milions de dòlars a escala global el 2025, compartint el 50 % del mercat amb el model tradicional.

Els Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitzen del 24 al 26 de febrer el Sharing Cultures: 7th International Workshop on the Sharing Economy (IWSE). Més de 130 investigadors internacionals analitzaran en aquest esdeveniment virtual l'economia col·laborativa des de perspectives diferents en un context pre-COVID-19 i post-COVID-19. En l'esdeveniment, que serà inaugurat per la vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, Àngels Fitó, i les dues coorganitzadores —la directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, María Jesús Martínez Argüelles, i la sotsdirectora de recerca d'aquests estudis, Julie Wilson—, hi haurà conferències d'experts internacionals reconeguts en aquest àmbit.

La catedràtica de la Universitat de Lund Oksana Mont parlarà de la sostenibilitat de l'economia col·laborativa, de l'impacte que té en les ciutats i de quina manera ha quedat afectada per la pandèmia. En un context en què les smart cities recullen dades de la població per mitjà de la intel·ligència artificial i la plataformització de l'economia, el professor de la Universitat d'Oxford Igor Calzada analitzarà les societats cibernètiques, aprofundint en temes com les llibertats urbanes, els drets digitals i el cibercontrol.

La professora de la Universitat Goethe Lizzie Richardson posarà en relleu que la plataformització de l'economia no és sinònim exclusiu de capitalisme i que hi poden conviure altres maneres d'organitzar l'activitat econòmica vinculades a la compartició de béns i serveis. La investigadora principal del grup de recerca Digital Commons (DIMMONS) de la UOC, Mayo Fuster, reflexionarà sobre com l'expansió recent d'aquesta economia evoluciona paral·lelament amb un augment de la distribució desigual en el treball assistencial i de la violència de gènere contra les dones.

En cadascun dels tres dies de l'esdeveniment, vinculat al 25è aniversari dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, hi haurà setanta ponències distribuïdes en sessions paral·leles, en les quals diversos investigadors compartiran el seu coneixement i les seves recerques sobre l'impacte econòmic i social de l'economia col·laborativa abans, durant i després de la pandèmia. Es tractarà de qüestions com els efectes que la COVID-19 ha tingut en negocis de sectors com l'allotjament, la restauració o el transport, en el medi ambient, en la transformació digital i laboral i en problemes de gènere i de classe, entre altres.

Aquesta setena edició de l'IWSE és en si mateixa un testimoni de l'evolució de la recerca sobre l'economia col·laborativa, cada vegada més consolidada, després dels èxits de les edicions anteriors a Utrecht (2015, 2019), París (2016), Southampton (2016), Lund (2017) i Mannheim (2018). Enguany els Estudis d’Economia i Empresa, en marc del seu projecte transversal i estratègic sobre Sharing Economy, és l'amfitrió,. En l’organització d’una sessió paral·lela sobre el cooperativisme i les plataformes digitals, compten amb la col·laboració del grup de recerca DIMMONS de la Universitat.