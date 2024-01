WhatsApp Business: la revolució del comerç electrònic

Les aplicacions de missatgeria instantània han esdevingut una eina indispensable per a les relacions interpersonals. De fet, un 87 % dels propietaris de telèfons intel·ligents les fan servir, segons un informe de Statista. La reina d'aquestes aplicacions continua essent WhatsApp, tot i les controvèrsies que han generat les seves últimes actualitzacions i l'augment de competència que té actualment. A l'Estat espanyol, segons un estudi de Kantar, l'ús d'aquesta aplicació va créixer un 76 % després que es decretés l'estat d'alarma a causa de la crisi del coronavirus.

Més enllà de l'aplicació que va aparèixer el 24 de febrer de 2009 i que ens manté connectats amb la família i els amics, ara la plataforma aposta per fer-se un lloc dins les empreses amb WhatsApp Business. Aquesta aplicació ja ha permès que moltes empreses es digitalitzessin en temps de pandèmia, però aconseguirà la mateixa acceptació que té la seva versió personal sense generar polèmiques? «Té tot el potencial per consolidar-se com una eina que permet establir contacte directe entre un usuari i l'atenció al client de la seva marca preferida. D'aquesta manera, l'usuari no s'hi haurà de posar en contacte per correu electrònic o per telèfon, i s'aconseguirà la proximitat que busquen les marques», explica Nil Garcia, professor col·laborador de l'assignatura de Publicitat en social media del màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Cada vegada hi ha més empreses i comerços digitals que fan servir la missatgeria instantània com a via de contacte principal, perquè és ràpida, segura i personal. D'aquesta manera, un 28 % de les empreses situades a Europa, l'Orient Mitjà i Àfrica ja han adoptat l'ús d'aquesta aplicació, tal com demostra un estudi de Zendesk. Per aquest motiu, WhatsApp Business continua fent avenços per esdevenir una eina «genèrica» que ofereixi tots els serveis possibles augmentant les seves funcions. El professor de la UOC explica que, malgrat que l'aplicació inclourà funcionalitats pròpies d'un mercat electrònic (marketplace) —com ara integració de catàleg, compra de productes o pagaments—, el seu punt fort principal és el fet d'automatitzar, organitzar i respondre ràpidament els missatges.

Cada dia més de 175 milions de persones envien missatges a un compte de WhatsApp Business, cosa que converteix aquesta eina en una alternativa al correu electrònic o al servei telefònic d'atenció al client. «No hi ha dubte que, si aquesta eina es continua desenvolupant bé i s'implementa en la majoria d'empreses de comerç electrònic com a forma de contacte, la consolidació de WhatsApp Business marcarà un abans i un després en la indústria al detall (retail) i en el comerç electrònic (e-commerce)», afegeix Garcia.