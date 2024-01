Els estudiants de Salut Digital de la UOC augmenten més d'un 70 % durant la pandèmia

En els darrers anys s'ha detectat un augment de l'interès per la salut digital, però l'arribada de la COVID-19 «ha accelerat cinc anys la transformació en el món sanitari pel que fa a l'organització», afirma Carme Carrion, directora del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la UOC. Ara s'ha fet més evident tot allò que la tecnologia pot aportar més enllà de la telemedicina, tant a pacients com a professionals, que són conscients de la necessitat que tenen de formar-se en aquest àmbit. Aquest curs, el màster universitari de Salut Digital (E-health) supera el centenar de persones matriculades, que estan interessades a rebre formació especialitzada en tecnologia aplicada a la salut per millorar l'eficàcia i l'eficiència de qualsevol intervenció sanitària.

Raquel Planas, infermera, periodista i graduada d'aquest màster, coincideix amb la professora Carrion en el fet que des de fa temps s'observa un interès creixent en aquest àmbit: «Els professionals, cada cop més, perceben les tecnologies com una eina essencial per al desenvolupament de la seva feina i veuen totes les possibilitats que brinden i que es tradueixen en una millora de l'atenció al pacient i de la qualitat assistencial. En aquests mesos, s'ha accelerat la implantació d'eines digitals». Segons l'estudi Cigna COVID-19 Global Impact, el 65 % de la població espanyola apostarà per la telemedicina per fer consultes a un metge generalista en el futur, i la convertirà en una eina habitual a partir d'ara. A més a més, hi ha avenços de salut digital que han vingut per quedar-se.

Tot i això, Carrion afirma que, d'aquí a un temps, «veurem si aquesta acceleració és real o fictícia». Per a l'experta, els canvis que s'apliquen sense fer primer un treball de fons sobre com s'han de gestionar generen «tensions». La professora compara el que vivim amb l'arribada de l'aprenentatge en línia (e-learning): «Si simplement fem el que faríem de manera presencial, l'ús de la tecnologia afegeix càrrega de treball i estrès. El que cal és fer l'atenció i la cura de la salut d'una manera diferent». Amb tot, Carrion afirma que la part més important d'una transformació són les persones, tant els professionals sanitaris com els pacients.