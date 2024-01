El 80 % de les víctimes d'abusos sexuals que demanen ajuts públics es queda sense compensació

El procés penal a l'Estat espanyol

La via principal per obtenir les indemnitzacions és el procés penal. «Si la persona agressora ha estat identificada, jutjada i condemnada, el tribunal imposa en la sentència l'obligació de pagar una indemnització a la víctima, que pot ser sol·licitada per aquesta si s'ha personat com a part en el procediment, o, al dret espanyol, també pel Ministeri Fiscal», apunta Tamarit. «Els procediments per reclamar poden ser molt llargs i complicats. La indemnització atorgada moltes vegades no arriba a la víctima perquè l'infractor no té recursos o el sistema judicial no és capaç de fer executar les sentències», afegeix l'expert.

Per als casos en què no es pot fer efectiva una indemnització, l'expert explica que els estats europeus han establert mecanismes de compensació a càrrec de fons públics, basats en la idea que l'estat ha d'assumir el deure de protegir els ciutadans del delicte. Els pagaments es fan com a símbol de reconeixement, de simpatia pública i de solidaritat social amb les víctimes. «A l'Estat espanyol, el sistema d'ajuts públics a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual és gestionat pel Ministeri d'Hisenda, amb una concepció molt restrictiva, com mostren les dades recollides», remarca.