5 claus per ser feliç en l'era digital

La felicitat dels espanyols ha caigut un 8 % segons l'estudi Global Happiness 2020, d'Ipsos, o un 7 % si tenim en compte les dades de les enquestes de Sigma Dos. Som menys feliços, però en moltes ocasions ni tan sols som conscients de les variables que determinen què afecta el nostre estat anímic. La felicitat depèn d'una dimensió més profunda, relacionada amb la nostra identitat i la satisfacció de viure la vida que volem viure, i d'una dimensió més superficial, que té a veure amb els moments de felicitat i el benestar emocional del dia a dia.

No obstant això, «quan es van definir les dimensions del benestar, encara no havíem tingut temps per teoritzar sobre el benestar digital. Ara sabem que en la dimensió del benestar emocional digital passen coses diferents, com ara la dependència emocional, l'estrès i l'angoixa per la gestió de la hiperconnectivitat o les relacions distorsionades», comenta Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

Per la seva banda, Marta Calderero, també professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, explica que «l'era digital ha donat lloc a una nova realitat en la qual ens movem entre dos mons: el virtual i el físic. Ens hem convertit en persones que transitem sense limitacions entre els dos espais. Aquesta nova realitat ens pot portar a sentir la necessitat de reconceptualitzar la nostra felicitat en un entorn tan fluid i hiperconnectat», i més en un moment en què la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus ha fet que moltes persones s'hagin hagut d'adaptar a l'entorn digital sobtadament per treballar o mantenir la vida social.