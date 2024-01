Intel·ligència artificial per a l'agricultura per millorar la seva eficiència comercial

En aquests moments convulsos per a l'economia, la viabilitat de moltes empreses depèn de la seva eficiència comercial. La gran quantitat de dades que generen és una oportunitat per convertir aquesta informació en coneixement que ajudi a donar una resposta empresarial més eficient i competitiva. Investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participen en un nou projecte per desenvolupar una metodologia integral basada en l'aplicació d'eines d'intel·ligència artificial i intel·ligència empresarial (business intelligence) per millorar la presa de decisions comercials en l'àmbit de les petites empreses. El projecte, de dos anys de durada, està liderat per la Cooperativa Falset Marçà, amb la participació del Centre Vinícola del Penedès i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i està finançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

«Actualment les empreses acumulen prou dades per poder prendre decisions comercials molt més calculades que les que es prenen en general. Personalitzar i dotar de rigor, mètode i processos l'estructura comercial és clau per garantir la supervivència. Considerem que acompanyar en aquest procés introduint la intel·ligència de l'analítica pot ser un factor diferenciador», explica Xavi Domènech, gerent de la Cooperativa Falset Marçà i llicenciat en Enginyeria Informàtica per la UOC. L'objectiu del projecte és el desenvolupament i l'explotació d'un sistema que permeti minimitzar les variables subjectives que distorsionen la presa de decisions comercials, i donar-li més rigor i més consistència analítica. «En el món comercial, tradicionalment s'ha treballat de manera molt intuïtiva i poc sistemàtica, fiant bona part del procés de venda a les habilitats comunicatives dels venedors. Aquesta venda relacional de base tan emocional té dificultats serioses per adaptar-se i donar bons resultats en un context empresarial en què la compra s'ha professionalitzat, s'ha sistematitzat i ha incorporat un component analític molt important», ressalten les cooperatives impulsores del projecte.