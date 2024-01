La Beckett i la UOC presenten el cicle #jotambé. Violències de gènere i estructures de poder

Del 7 d’abril al 18 de juny, la Sala Beckett i la UOC programen el cicle #jotambé amb la voluntat de visibilitzar els relats sobre violències de gènere i reflexionar sobre com funcionen i es mantenen les estructures de poder que les generen, ja sigui a l’àmbit domèstic, a l’espai públic o a les institucions. Integrat per més d’una vintena d’activitats: cinc espectacles, quatre lectures dramatitzades, quatre xerrades, quatre col·loquis postfunció, un micròfon obert, dues activitats de formació i una mostra de l’Obrador de Filosofia, el cicle està comissariat per Maria Olivella i Pastora Martínez Samper, coordinadora i presidenta de la Unitat d’Igualtat de la UOC. A més, amb motiu del cicle la Sala Beckett publica el llibre Sota la neu , d’Anna Llopart.

El punt de partida del cicle és el moviment #metoo, sorgit a Hollywood arran de la piulada de l’actriu Alyssa Milano, qui va fer d’altaveu d’una iniciativa promoguda durant més d’una dècada per l’activista afroamericana Tarana Burke. I, tot i que els continguts del cicle no s’articulen específicament al voltant de les violències en el sector de les arts escèniques, el cert és que es desenvolupa en un teatre, la Sala Beckett, i en un moment d’eclosió a casa nostra d’un #jotambé nostrat en aquest sector. «Les activitats programades, que ja s’estaven gestant des de fa un any, esdevenen més necessàries que mai per generar un espai de pausa i reflexió en un context frenètic a vegades difícil de pair. Fer visibles els relats de violència de gènere ens situa també en una posició òptima per imaginar resistències i poder-les incorporar a la nostra quotidianitat», assenyalen les comissàries.

Sota la neu

Del 7 d’abril al 9 de maig, Sota la neu , amb autoria i direcció d’Anna Llopart, i les interpretacions d’Àlex Casanovas, Laura Conejero, Paula Malia, i la col·laboració especial d’Ivan Benet, ocuparà la Sala de baix de la Beckett. L’espectacle explica com la vida de l’Alícia, una jove entregada a la feina, es veu trasbalsada quan un desconegut li entrega una cinta gravada pel Víctor, el seu germà bessó. Es tracta d’una versió d’un conte que el seu avi els explicava quan eren petits. Aquesta història remourà el passat de l’Alícia i l’obligarà a seguir les traces del Víctor, descobrint una realitat esfereïdora.

El dimecres 14 d’abril tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic de l’espectacle.

Sandra

En coproducció amb Bitò Produccions, el dimecres 7 d’abril, la Sala Beckett estrenarà Sandra , amb autoria i direcció de Daniela Feixas. L’obra va ser la guanyadora del XXVIII Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela 2019. A Sandra , un escriptor d’èxit (Josep Julien) que porta una vida voluntàriament solitària, rep l’estranya visita d’una nena (Elena Tarrats) que capgirarà la seva vida de dalt a baix. La nena apareix una nit, i salta la tanca del jardí, mentre l’home pren la fresca. Busca un lloc on dormir i refugiar-se. És evident que fuig d’alguna cosa o d’algú. Malgrat la resistència inicial, l’home, fascinat per aquesta criatura misteriosa acaba cedint i deixa que passi la nit al seu jardí. La trobada s’anirà repetint nit rere nit i, a poc a poc, tots dos aniran forjant un vincle tan estrany com potent.

El dimecres 21 d’abril tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic de l’espectacle.

Amazones

El segon volum de la sèrie teatral projecte Olympus, una producció d’Agrupación Señor Serrano que va estrenar la Beckett per Nadal, es podrà veure a la Sala d’assaig entre el 10 d’abril i el 2 de maig. Es tracta d’ Amazones , un espectacle dirigit exclusivament a infants d’entre 7 i 11 anys que no admet la presència de públic adult, amb dramatúrgia d’Àlex Serrano i Pau Palacios.

La proposta, producció d’una de les companyies residents a la Beckett d’aquesta temporada, Agrupación Señor Serrano, dedica la segona entrega de la sèrie a les Amazones: un grup de dones que fa més de tres mil anys va crear una societat particular a les llunyanes costes del Mar Negre. Una societat formada només per dones lliures, amb un esperit comunitari i guerrer, disposades a defensar un ordre diferent.

El que no es diu

De l’11 de maig al 6 de juny la Sala de dalt acollirà les funcions d’ El que no es diu , de Marilia Samper, una producció de la Sala Beckett amb La Pocket. L’espectacle explica la història d’una parella que trenca i una veritat de la qual no n’han volgut parlar. Ara tots dos s’enfronten a una revelació que els marcarà un camí diferent per a cadascú. Un camí que és tan just com necessari: un final que també és un principi. Tancar ferides, prendre consciència, acceptar la responsabilitat, perdonar-se, trobar respostes, fer-se preguntes.

Mitjançant la conversa d’una parella, El que no es diu fa pujar dalt de l’escenari la realitat silenciada del que es coneix com a «cultura de la violació», aquella dinàmica tan arrelada en la nostra construcció social i sentimental que fa que permetem conductes que perpetuen la pràctica de la violació.

El dijous 20 de maig tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’equip artístic de l’espectacle.

Una niña es una cosa a medio formar

La Sala de baix acollirà entre el 13 i el 16 maig l’espectacle Una niña es una cosa a medio formar , l’adaptació que Annie Ryan ha fet de la novel·la A Girl is a Half-Formed Thing , l’òpera prima de l’escriptora Eimear McBride.

Sota la direcció de Juan Miranda, aquesta producció de Dolores, Magnífico Entertainmnt i Chroma Teatre, planteja la història d’una nena que des que va néixer es confronta amb la fragmentació de la seva identitat a causa del món violent que l’envolta: una mare summament religiosa i un germà que pateix d’una malaltia mental i una sexualitat turbulenta. Una història sobre la pèrdua, el dol, el dolor i l’alineació de la identitat. Un relat íntim que com a cos voraç, s’erigeix a través de la seva pròpia destrucció.

Lectures dramatitzades i Micròfon Obert

Al llarg del cicle s’han programat les lectures dramatitzades Cáscaras , de Claudia Cos amb direcció de Ferran Utzet; Vertedero , de Raúl Quirós amb direcció de Judith Pujol; Quan ja ens haguem torturat prou de Martin Crimp, amb direcció de Glòria Balañà i Altimira i El Sensespai , de Lara Díaz Quintanilla.

També tindrà lloc un nou Micròfon Obert adreçat a totes aquelles autores i autors que vulguin llegir en públic un text teatral breu, escrit especialment per a l’ocasió. La lectura es farà el dimecres 28 d’abril a les 18 h i serà un espai on el públic descobrirà noves veus del panorama cultural català.

Activitats de pensament i debat

En l’àmbit de les activitats de pensament i debat, el cicle ofereix quatre xerrades. Ana I. Bernal Triviño, Desirée de Fez i Júlia Llull parlaran sobre Els relats de les violències de gènere i la seva diversitat.

Per la seva banda, Ana Burgos García, Rocío Manzano i Elena Castro Córdoba plantegen una reflexió sobre quines característiques especials té el sector de la cultura amb relació a les estructures de poder patriarcals amb una xerrada que porta per títol El gènere i el poder en el món de l’oci i la cultura.

Diego Marchante ‘Genderhacker’, Leila Mohammadi i Karma Peiró participaran de la xerrada Violències de gènere al ciberespai: les dues cares de la moneda, que abordarà com les violències de gènere prenen una forma i força específica en l’àmbit digital al mateix temps que les tecnologies digitals han estat eines clau de denúncia i sororitat.

Per últim, Núria Alabao, Israel Rodríguez-Giralt i Brigitte Vasallo protagonitzaran la xerrada que sota el títol Distanciament físic, distanciament social. Retorn a quina normalitat, posarà l’accent en la interacció entre les violències de gènere i l’emergència sanitària que estem vivint.

I, reforçant l’objectiu de compartir eines pràctiques per a un desmuntatge efectiu d’aquestes bastides de poder, el cicle proposa dos tallers pràctics que posen el focus en el sector teatral. D’una banda, Rocío Manzano i Magalí Permanyer proposen una formació per a professionals en perspectiva de gènere, donant a conèixer elements d’anàlisi i creació. De l’altra, amb Montse Pineda com a facilitadora, i atesa la necessitat de dissenyar protocols contra l’assetjament sexual en el sector de les arts escèniques, el cicle planteja un espai de debat i treball que permeti posar damunt la taula els aprenentatges d’altres àmbits on ja hi ha una llarga trajectòria en el disseny i la implementació de protocols d’aquests tipus i que permeti determinar quines necessitats específiques té aquest sector.

Per últim, l’Obrador de Filosofia de la Beckett, un espai de diàleg interdisciplinari coordinat per Jordi Alsina, Miquel Jordà, Albert Reverendo, Andreu Rifé i Úrsula San Cristóbal, ha volgut sumar-se també al cicle #jotambé i ha investigat al voltant del tema del desig i la violència a la qual aquest pot conduir.

Publicacions

Amb motiu del cicle #jotambé, la Sala Beckett publica el text Sota la neu d’Anna Llopart. El llibre es podrà adquirir a les taquilles del teatre i en algunes llibreries especialitzades.