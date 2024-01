Nens més pacients, creatius i empàtics: l'altra cara de la pandèmia

Aprendre a valorar la importància de la família

Diversos estudis conclouen que la família exerceix una influència decisiva en el rendiment escolar dels alumnes. Gordóvil assenyala que el confinament va ajudar tots els membres de la família a conèixer-se més, un valor difícil d'obtenir en una societat sense temps i que alguns nuclis familiars van aconseguir recuperar.

Per exemple, els nens i nenes van descobrir que els pares no són éssers invencibles i que es poden ensorrar en temps difícils. Això els va permetre «desenvolupar una empatia més madura, els va ensenyar a ser més independents i a col·laborar més a casa. Els infants van entendre que hi ha tasques domèstiques que s'han de fer, que la cuina existeix i que cadascú s'ha de responsabilitzar, per exemple, de la seva habitació».

L'avorriment també és necessari

Nombrosos estudis, com el de les psicòlogues Karen Gasper i Brianna Middlewood, relacionen l'avorriment i la paciència amb la creativitat i la curiositat. «En una societat marcada per estímuls constants, els infants amb prou feines tenen temps de desenvolupar la paciència. Els confinaments els han ensenyat no solament a saber-se avorrir i a ser més pacients, sinó també a valorar la recompensa d'aquesta espera», diu la professora.

Gordóvil relata, entre altres, la història d'un nen que va descobrir el gust pel dibuix perquè s'avorria durant el confinament. «L'avorriment és una condició que ens porta a explorar i experimentar. A més, aquest nen va haver d'esperar diversos dies per tenir una cosa tan simple com un regle per dibuixar. En condicions normals, aquest regle hauria arribat a casa immediatament, però durant els mesos de confinament va trigar cinc dies. El nen va rebre el regle amb tanta alegria que el va tractar com un tresor i va aprendre a valorar-lo», conclou.

Valorar la importància de la senzillesa, com la naturalesa

Amalia Gordóvil explica que alguns joves han après a valorar coses que no se'ls hauria acudit mai de fer: «És el cas de la Nerea, una adolescent que va sortir amb els amics a les cinc de la matinada per veure sortir el sol quan es van flexibilitzar les restriccions. "Un pla de friquis", com afirma ella mateixa, una cosa que no hauria fet en condicions normals, però que va gaudir enormement després d'estar tancada a casa durant mesos».

A més, incideix en el fet que «hem d'explicar als infants què està passant, adaptant el llenguatge, però sense sobreprotegir-los. No es tracta de mentir, sinó de dosificar la informació, consolar-los i donar-los suport de manera positiva». Gordóvil convida, a més, a revisar què és el que fallava en el dia a dia d'abans de la pandèmia, especialment els aspectes relacionats amb la falta de temps i la comunicació.