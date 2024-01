La manca de competència i de transparència: reptes del mercat de la publicitat en línia

Pràctiques potencialment anticompetitives

L'informe també assenyala que aquesta posició de lideratge fa que Google i Facebook es beneficiïn de les economies d'escala i dels efectes de xarxa gràcies a la interdependència dels seus serveis. A més, detalla com una mateixa companyia està present «simultàniament tant a la banda del comprador com del venedor» i posa com a exemple Google, que hi està involucrada tant pel cantó de la demanda d'espais publicitaris, a través del gestor DV36, com pel cantó de l'oferta, a través de la seva plataforma d'intercanvi AdX, i, al seu torn, també té un paper clau en tecnologies de suport, com el seu programa d'analítica de visites web o com a aparador d'anuncis a través del seu navegador.

Segons els investigadors, tots aquests avantatges fan que les plataformes tinguin la capacitat de participar en «pràctiques potencialment anticompetitives», com ara afavorir els seus propis productes, utilitzar el seu poder de mercat en nous sectors o actuar com a filtre d'accés amb la capacitat de, per exemple, cobrar tarifes més altes per a anunciants, editors i proveïdors de serveis complementaris.

Complexitat tecnològica, opacitat i frau

Entre les conseqüències d'aquest tipus de pràctiques, l'informe assenyala l'opacitat del mercat de la publicitat en línia com un dels problemes més rellevants. Segons els autors, aquesta manca de transferència es deu «en part a la complexitat de la publicitat programàtica, però també a les pràctiques de les plataformes en línia». Dins d'aquestes plataformes, en els anomenats «jardins emmurallats», empreses com Amazon o Facebook poden utilitzar el seu domini per a limitar la divulgació d'informació sobre costos, guanys i efectivitat de la col·locació d'anuncis. Aquestes actuacions fan que sigui «molt difícil saber com es gasten els diners i on es mostren els anuncis, la qual cosa porta a anunciants i editors a qüestionar l'eficàcia de l'anunci en línia i dificultar la presa de decisions», subratlla l'informe.

Un altre dels efectes d'aquesta opacitat en la cadena de valor de la tecnologia publicitària, inclosa la dependència dels algorismes i l'àmplia gamma d'empreses intermediàries, és el frau, que segons dades de 2017 recopilades en l'informe va costar als anunciants prop de 13,6 bilions d'euros a nivell mundial.

Cooperació internacional entre autoritats reguladores

Entre les conclusions del treball també s'hi recopilen diverses solucions per a aquestes problemàtiques, que inclouen respostes a nivell de polítiques públiques i també a nivell sectorial i de les diferents empreses implicades. En el cas de les qüestions de competitivitat i transparència, inclouen mesures com «la creació d'unitats dins de les autoritats reguladores que se centrin específicament en les plataformes digitals i que tinguin facultats de control i execució; l'establiment de codis de conducta; reformes reguladores per a la divulgació d'informació i interoperabilitat, i, si calen, intervencions antimonopoli». D'altra banda, donada l'activitat transnacional de les plataformes digitals, els investigadors també recomanen «la cooperació entre autoritats reguladores per a compartir aprenentatges, la millora de l'aplicació transfronterera i la coordinació de les mesures».

A més, l'informe esmenta diferents iniciatives d'autoregulació de la indústria, com el desenvolupament d'estàndards i pràctiques per al mesurament i la qualitat dels anuncis, guies per a augmentar la transparència sobre les tarifes o programes sobre la privacitat i el consentiment de l'usuari. En qualsevol cas, els investigadors subratllen que cap mesura «per si sola» és suficient, però que «una millor implementació de les iniciatives existents i una combinació de les mesures proposades podria ser eficaç per a abordar els problemes identificats en aquest sector».

