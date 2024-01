La UOC proposarà quines competències digitals han de tenir els professionals de la salut de Catalunya

Pacients més ben atesos

La investigadora del grup de recerca PSiNET Eulàlia Hernández constata que "la millor atenció que podem rebre la ciutadania és la d'un o una professional de la salut que sap usar les eines que necessita en la seva tasca assistencial". Per a l'experta, "els dispositius i serveis de salut digital són un suport a la tasca del professional, que n'augmenta l'eficiència i la precisió i, fins i tot, la satisfacció de la persona atesa". I aquesta situació succeeix quan els professionals de la salut tenen les competències digitals per "usar els dispositius i serveis adreçats a la seva tasca", afegeix Hernández.

Per al professor dels Estudis de Ciències de la Salut i director del Centre Col·laborador en Salut Digital de l'Organització Mundial de la Salut Francesc Saigí, "la capacitació digital dels professionals és bàsica per a l'èxit de la telemedicina". No obstant això, alerta que també cal considerar els aspectes ètics i legals, la disponibilitat de la infraestructura de les telecomunicacions i la seva accessibilitat, la incorporació de la telemedicina en la cartera de serveis i l'acceptació de la telemedicina per part del professional i del pacient, entre altres aspectes.

Hi ha països referents en els quals emmirallar-se? Per a Saigí i Hernández, "els països del nord d'Europa fa anys que disposen de sistemes de salut digital que el conjunt de professionals i la ciutadania han anat adoptant de manera quotidiana". Per aconseguir aquesta realitat, "han sabut promoure un procés d'alfabetització en salut digital per tal que tothom disposés de les competències necessàries per fer-ne un ús efectiu i eficient. I, en el cas dels professionals de la salut, incloure aquestes competències en la formació bàsica", diu Hernández.

Per la seva banda, el director de l'eHealth Center, Albert Barberà, afirma que "les institucions d'educació superior han d'esdevenir agents de canvi per aconseguir una salut i un benestar integrals que arribin a tothom". És una de les raons per les quals la UOC ja treballa en la capacitació digital dels professionals de la salut "gràcies al coneixement d'investigadors i investigadores que fa temps que treballen en la capacitació digital de la ciutadania", explica.