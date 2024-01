Aquesta Diada arriba amb una proposta de la UOC, amb la col·laboració d'Espais Escrits, Òmnium Cultural i Amical Wikimedia, per impulsar els nous formats de consum cultural, les audiolectures. La iniciativa s'anomena "Donants de veu" i vol aconseguir arribar al centenar d'audiolectures dels clàssics catalans. Les persones interessades només hauran de triar una obra d'un autor català o una autora catalana que hagi mort com a mínim fa vuitanta anys (a partir del 1940), enregistrar-se mentre la llegeixen i publicar el fitxer d'àudio a les plataformes obertes perquè tothom pugui escoltar-les i gaudir-ne. El repte durarà cent dies i acabarà el 30 de juliol d'aquest any.

Organitzen aquesta iniciativa la directora de l'espai cultural lletrA de la UOC, Teresa Fèrriz, impulsora de projectes en l'àmbit de la literatura catalana i dels nous formats digitals, i el catedràtic de Sociolingüística i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC Joan Pujolar. Fèrriz explica com va néixer la idea: "Com a lectora d'audiollibres de fa anys, m'he adonat de la dificultat de trobar obres en català, i més encara dels nostres clàssics literaris." En aquest context, exposa que iniciatives com "Donants de veu" han d'"empènyer la indústria editorial perquè hi aposti". Al seu torn, Pujolar explica que "en grans llengües modernes com el francès, l'anglès i l'alemany hi ha una llarga tradició de publicació en format d'àudio; gràcies a internet i a la moda dels podcasts aquesta pràctica s'està estenent".

Tot i que el català té "una presència molt rellevant a la xarxa des dels seus inicis", Fèrriz constata que "actualment les tecnologies de la veu obren nous escenaris a internet i caldrà estar alerta perquè el català hi sigui present". "No és el mateix crear un blog que posar en marxa un podcast setmanal i amb uns mínims de qualitat", constata. Es necessita la implicació de moltes persones i també el suport institucional: "Des de la UOC ho hem començat a fer amb el premi lletrA i la residència digital associada amb què donem suport a projectes innovadors de difusió cultural centrats en els formats d'àudio i vídeo, i ara impulsem aquesta campanya."

Joan Pujolar observa que a internet hi ha grans projectes de difusió de la cultura lliure basats en el treball voluntari en xarxa, com la Viquipèdia, el Projecte Gutenberg o LibriVox. "Tenim una Viquipèdia en català excel·lent gràcies a la tasca i el lideratge ingent d'Amical Wikimedia, però altres aspectes han quedat desatesos, especialment els de literatura i cultura", alerta.