Els podcast, TikTok i Twitch centraran la jornada de periodisme mòbil EFE-UOC

Els nous formats de periodisme mòbil i la seva acceleració en els últims mesos, després de l'impacte global de la pandèmia sanitària, seran els protagonistes de la V Jornada de Periodisme Mòbil (MoJoMAD) que organitzen la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE el proper 18 de maig.

La sessió d'aquest any, sota el nom de Jornada MoJoMadrid, servirà de punt de partida de la nova convocatòria dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil (MoJo). El termini de participació s'obre avui fins el 8 de setembre i els premiats es decidiran el proper 4 de novembre.

La Jornada MOJOMadrid centrarà els seus continguts en com l'impacte global de la pandèmia de la COVID ha accelerat nous formats, les xarxes i de quina manera la tecnologia mòbil s'ha convertit en una eina essencial en la pràctica periodística. “La importància de la Jornada MoJo destaca pel compromís de la UOC i els Estudis en una jornada que actua de pont entre el món acadèmic i els professionals. És un acteque ens permet conèixer la feina real i les condicions actuals amb què treballen els professionals en un context de pandèmia, on s’han reforçat maneres de treballar que permeten més immediatesa, més autonomia del professional i on el telèfon mòbil s’ha convertit en una eina molt interessant per fer cobertures informatives i reportatges de tot tipus”, explica Jordi Sánchez-Navarro, director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Plantejada com una oportunitat per reflexionar sobre les últimes innovacions en el periodisme mòbil, aquesta jornada analitzarà com s'estan afermant nous formats de producció i hàbits de consum, com és el cas del consum de podcast, que s'ha disparat després de la pandèmia.

En aquesta línia, la periodista Cristina Mitre serà l'encarregada de la ponència inaugural sota el títol de "Pensar el podcast per al mòbil", que servirà per reflexionar sobre aquest format d'àudio que, segons un informe de la consultora Voxnest, és actualment el via d'informació triat per un de cada quatre espanyols.

Mitre és la creadora del bloc sobre bellesa, benestar i salut "The Beauty Mail". El seu podcast ha estat el 2020, per tercer any consecutiu, un dels cinc més escoltats a Espanya.

"Com treballar amb les xarxes pensades per a mòbils en el periodisme?" Aquesta serà la qüestió que centrarà la taula rodona sobre plataformes com Instagram, TikTok o Twitch, amb la participació dels periodistes Lluís Blasco (El Mundo), Patricia Escalona (Antena 3 Notícies) i Rocío Benavente (Maleït Bulo).

Una altra de les taules rodones tractarà sobre l'ús del mòbil a l'hora de registrar moments històrics recents, com l'assalt al Capitoli, les eleccions dels EUA, el cas George Floyd o l'incendi a Lesbos.

Per a això exposaran les seves experiències periodistes amb l'ús del mòbil professionals com Patricia Simón (La Marea), Alfons Congrostina (El País) i Fran Sevilla (RNE). “És necessari que recollim aquest aprenentatge dels professionals i que l’aboquem a l’acadèmia i que ho fem entrant en contacte amb empreses, amb la innovació pròpia dels periodistes i l’entorn acadèmic”, afegeix Sánchez-Navarro.