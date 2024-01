El 'cashback', un sistema de compra desconegut que permet estalviar

Les xarxes socials s'estan convertint en un aparador on cada vegada més els influencers anuncien marques, productes i ara, també, serveis de cashback. A través d'aplicacions o webs on es poden fer compres, els usuaris poden rebre uns diners a canvi, és el que es coneix com a cashback, i ells, al seu torn, cobren una comissió per cada client que hi vagi de part seva. «Aquests sistemes de fidelització de recompenses són molt coneguts als Estats Units i Anglaterra. Es recompensen les compres que fa una persona amb diners en efectiu», afirma Elisabet Ruiz-Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Als influencers els interessa perquè en treuen un rendiment econòmic. «Els influencers s'apunten a promocionar els productes de les marques mitjançant el cashback perquè obtenen una comissió per cada venda que l'empresa venedora fa al client a través d'aquests espais socials de la influència», explica Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Moltes companyies aèries utilitzen, des de fa temps, aquest màrqueting d'afiliació. Per exemple, amb la suma de milles que després permeten agafar vols més barats o millorar la categoria del passatger. El cashback, a diferència d'aquest sistema de descomptes o targetes de client, retorna els diners, i això al comprador final li agrada, i molt. «L'estratègia de donar diners a canvi acaba sent més ben rebuda pel consumidor final; la ment humana valora més la devolució en diners que, per exemple, un xec per comprar algun producte. Més flexibilitat i més marge afavoreixen al consumidor final», afirma Ruiz-Dotras.

En aquesta roda de col·laboració, tots hi guanyen: el que ven el producte, el que actua d'empresa intermediària o influencer i el comprador. «L'intermediari actua com a afiliat de l'empresa que proveeix el producte i la seva funció és dirigir clients a aquesta empresa, i, al mateix temps, es garanteix al comprador un descompte en el preu del producte», explica Soler. Així, el comprador està content perquè aconsegueix un producte més barat i l'empresa/agent afiliat rep una comissió de part del proveïdor o venedor, per haver-li portat un client. Però realment ajuda a estalviar? «La fidelització busca que el client sempre consumeixi més. Si acaba estalviant o no depèn del mateix client», adverteix Ruiz-Dotras, qui afegeix: «A les persones ens agrada que ens retornin diners, amb la renda o la loteria, per exemple. L'assimilació mental que fem d'aquests diners és que són gratis i que els hem guanyat sense cap esforç, encara que no sempre sigui així.» Aquest sistema en forma de cashback pot convertir-se en un al·licient per comprar més i sense necessitat.