La UOC formarà professionals sanitaris europeus en l'elaboració de guies de pràctica clínica de malalties minoritàries

L'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) participa en un tender europeu que té l'objectiu de desenvolupar guies de pràctica clínica i eines de suport a la decisió clínica (CPG i CDST, per les sigles en anglès) sobre malalties minoritàries. El projecte, coordinat per la Fundació Progrés i Salut d'Andalusia (FPS) i finançat per la Direcció General de Sanitat de la Comissió Europea, s'adreça a 150 professionals sanitaris de les 24 xarxes europees de referència (ERN, per la sigla en anglès) en malalties minoritàries, un grup de patologies que pateixen poques persones, que són poc estudiades i a les quals es dediquen pocs recursos.

Albert Barberà, director de l'eHealth Center i investigador principal (IP) del projecte, indica que «les guies de pràctica clínica són recomanacions adreçades als professionals de la salut sobre com s'han d'abordar la cura i el tractament de pacients amb determinades condicions mèdiques». Barberà apunta que el desenvolupament de guies de pràctica clínica respon a la necessitat de «crear materials basats en l'evidència científica que puguin servir de suport a la pràctica dels professionals de la salut».

El projecte es divideix en quatre paquets de treball i la UOC coordina, per mitjà de l'eHealth Center i amb el suport de l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP), el bloc de formació i capacitació. El paper de la universitat en el marc d'aquest projecte consisteix a dissenyar, desenvolupar i impartir formació en línia sobre la implementació d'aquestes CPG i CDST als professionals de les ERN que hi participen.

Per dur a terme el projecte, la FPS ha creat un consorci de col·laboradors del qual formen part, a banda de la UOC, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l'Escola Andalusa de Salut Pública (EASP), la Fundació Basca d'Innovació i Recerca Sanitàries (BOIEF), l'Institut Aragonès de Ciències de la Salut (IACS) i la Fundació Canària Institut de Recerca Sanitària de Canàries (FIISC).