L'Ajuntament i la UOC posen en marxa el programa MatchImpulsa per avançar en la digitalització de l'economia social i solidària

MatchImpulsa +100

Dirigit a 100 empreses i organitzacions de l'economia social i solidària i de l'economia col·laborativa que volen madurar la seva estratègia digital, adaptar el seu model d'organització al teletreball i començar a treballar amb plataformes digitals. El programa es durà a terme entre el 25 de maig i el 31 de desembre de 2021. Per participar-hi, cal inscriure's al web matchimpulsa.barcelona.

Al llarg dels set mesos de durada, les 100 empreses o entitats seleccionades rebran més de 100 hores de capacitació sobre a) acceleració econòmica mitjançant plataformes digitals, b) models de gestió organitzativa tenint en compte el format de teletreball i la perspectiva de gènere i c) solucions tecnològiques per a la seva entitat tenint en compte la sobirania, o sobre com portar a terme plans d'igualtat efectius en un entorn digital. Un darrer mòdul, destinat a les entitats relacionades amb el sector de l'alimentació, tractarà sobre els reptes que projectes de l'àmbit de l'alimentació sostenible tenen en la seva acceleració econòmica i en el desenvolupament de plataformes, aprofitant que durant el 2021 Barcelona ha estat designada com la capital mundial de l'alimentació sostenible. Cada participant elaborarà el seu itinerari de 100 hores a partir de l'oferta que presenta el programa i en funció dels seus interessos.

MatchImpulsa 20

Està dirigit a 20 empreses o entitats d'ESS que vulguin dissenyar ja el seu prototip de plataforma. Més enllà de la formació que rebran les entitats del MatchImpulsa +100, aquestes 20 entitats disposaran d'una persona mentora que les orientarà, i de l'acompanyament individualitzat d'una "Assessoria prèmium20" amb persones expertes en acceleració de negocis, creació i desenvolupament de plataformes digitals, coneixement tecnològic o pràctiques d'igualtat de gènere.

Finalment, s'analitzaran les possibles aliances entre els projectes dels participants i el sector universitari i de recerca. Així, s'habilitarà un canal de consultes personalitzades, l'accés a convocatòries de finançament europeu, crides específiques a premis d'emprenedoria o sinergies de col·laboració entre els 20 projectes i la universitat.

El programa començarà el 25 de juny i tindrà una durada de quatre setmanes. Les vint empreses hauran d'estar participant en el MatchImpulsa +100, hauran d'incloure específicament models de negoci digitals, han de tenir o bé la seu social o delegació a Barcelona o bé un impacte significatiu i demostrable a la ciutat, i han d'haver tingut activitat econòmica en els darrers dos anys.

MatchImpulsa +10

Se seleccionaran 10 dels projectes que participin en el MatchImpulsa +20. Les 10 entitats i empreses que hi participin rebran, a més d'assessorament i mentoria, finançament per construir la seva plataforma digital o el prototip d'aquesta durant els darrers mesos de l'any 2021. D'aquesta manera, cada projecte rebrà una part d'ajut públic i es treballarà amb l'empresa o entitat perquè llanci, en les millors condicions, una campanya de crowdfunding. El projecte rebrà la mateixa quantitat de finançament públic que la que aconsegueixi mitjançant micromecenantge, fins a un màxim d'inversió pública de 10.000 euros per projecte.

Aquesta és la segona vegada que s'utilitza un sistema similar en una convocatòria municipal. En la primera ocasió, el programa Conjuntament va donar suport a projectes vinculats al desenvolupament local de proximitat. Les empreses també van rebre assessorament i orientació per saber com llançar la campanya de micromecenantge i van acabar aconseguint 2,5 vegades més d'inversió col·lectiva que el pressupost total previst com a ajut municipal. És a dir, l'ajut del qual van disposar va ser 3,5 vegades el que estava previst en un inici.

Les 10 empreses o entitats d'economia social i solidària que participin en el MatchImpulsa 10 construiran les seves plataformes digitals aquest 2021 amb el seguiment que rebran d'una mentoria i amb el suport de persones expertes en l'àmbit tecnològic (MatchTech), en la implementació de mesures i plans d'igualtat (MatchIgualtat) i en la relació entre el món de l'empresa i la universitat. El programa incorpora també formació, sessions de treball en xarxa amb altres empreses i entitats i amb altres experts, i mentoria.

MatchImpulsa 10 començarà el 21 de setembre i es durà a terme fins al mes de desembre.

L'agroecològic i l'economia digital feminista, ecosistemes clau de l'ESS a Barcelona

Més enllà dels programes MatchImpulsa +100, 20 i 10, també es treballarà per al reforç singular de dos ecosistemes que es consideren estratègics per a l'economia social i solidària i per a l'economia col·laborativa a Barcelona: el de l'agroecologia i el del feminisme digital.

Digitalització i cooperació en el sector de l'agroalimentació

Aquest sector mostra nivells de desenvolupament digital encara baixos. El projecte vol consolidar una xarxa de relacions entre els diferents agents, un ecosistema digital local, que posi en valor la comunitat agroecològica existent a la ciutat i que porti al fet que els diferents agents intercanviïn informació, cooperin i treballin junts tant en la consolidació de l'ecosistema com en el seu creixement i desenvolupament digital.

Aquest any en què Barcelona és capital mundial de l'alimentació sostenible ha de servir perquè el conglomerat d'agents que treballen en l'agroecologia a la ciutat facin un salt d'escala i tinguin més presència a la ciutat. Aquest instrument vol contribuir-hi articulant un espai digital específic dins el portal digital de programa MatchImpulsa. Els membres d'aquest grup rebran formació i capacitació mitjançant el programa. S'hi poden apuntar a través del portal matchImpulsa.barcelona.

Digitalització i economia digital feminista

L'objectiu és teixir un ecosistema de pràctiques i valors feministes de l'economia digital a Barcelona i crear un recurs per a l'empoderament de dones i la promoció de masculinitats alternatives en l'economia digital. Com en el cas de l'agroecologia, l'objectiu és crear un espai virtual específic perquè les entitats i les organitzacions que treballin en aquest àmbit puguin cooperar i mantenir una relació estable i, a la vegada, capacitar els professionals per mitjà dels recursos del programa MatchImpulsa. Hi poden participar entitats i col·lectius de l'economia feminista així com organitzacions que estiguin incorporant el feminisme de manera transversal.

Per aconseguir-ho es farà un mapatge del sector i una anàlisi dels diferents actors per detectar oportunitats, i es donarà capacitació i canals de comunicació entre els participants perquè puguin treballar plegats en funció de les oportunitats que s'hagin detectat.

Grups d'experts en tecnologia, igualtat i universitat-empresa

Finalment, es creen tres programes que serviran com a recurs perquè les empreses puguin avançar en la digitalització. El primer, que rep el nom de MatchTech, estarà format per empreses i entitats de desenvolupament de programari. Té l'objectiu de potenciar programari amb valors transformadors per al programa MatchImpulsa i que puguin ser potencials proveïdores per a les empreses i entitats participants a l'hora d'implementar noves eines digitals. El segon, MatchIgualtat, reuneix totes les entitats i empreses dedicades a implementar mesures d'igualtat a altres organitzacions. Finalment, el tercer recurs és el MatchUniversitat, d'universitat i empresa, que té com a objectiu generar coneixement i promoure espais de col·laboració entre el món de l'empresa, d'una banda, i la universitat i els centres de recerca, de l'altra.

Inscripcions i participació en el campus virtual MatchCampus

Amb la inscripció a MatchImpulsa, les entitats i les empreses participants podran dissenyar el seu propi recorregut de manera virtual al MatchCampus, l'espai principal des d'on s'executarà el programa. Hi podran participar tantes persones com tingui cada empresa, però cadascuna s'haurà d'inscriure individualment per poder accedir al MatchCampus. La participació és gratuïta i estarà oberta fins a la finalització de MatchImpulsa el desembre del 2021, tot i que des de l'organització es recomana inscriure’s com més aviat millor per gaudir "de tots els incentius que ofereix el recorregut".

A més, la crida a participar en el MatchImpulsa 20 i el MatchImpulsa 10 es farà mitjançant un procés de selecció, i un dels requisits serà haver format part del MatchImpulsa +100. En el cas d'organitzacions de l'àmbit feminista que treballin en la igualtat de gènere o que siguin proveïdores tecnològiques, està pensat que participin per mitjà dels programes MatchIgualtat i MatchTech, respectivament, per visualitzar els seus serveis, participar en les formacions i arribar a desenvolupar els prototips de plataforma de les empreses participants en el MatchImpulsa 10.