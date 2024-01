La transformació digital és una oportunitat per als professionals amb discapacitat

La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han publicat els resultats de l'estudi Transformació del món de l'ocupació: Les noves formes de treball i el seu impacte sobre les persones amb discapacitat, un treball que ha estudiat la influència de la transformació digital en l'ocupació de les persones amb discapacitat que no només n'ha observat l'impacte en el mercat laboral, sinó que també ha corroborat si és una possible eina disruptiva de la percepció de la discapacitat.

Aquest estudi forma part de les activitats de la Càtedra Fundació Randstad-UOC sobre Discapacitat, Ocupació i Innovació Social, dirigida pel catedràtic dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC Jordi Planella. Totes dues entitats van crear la càtedra el 2019 amb la intenció de fomentar la integració en l'entorn laboral de les persones amb discapacitat en igualtat d'oportunitats i de generar coneixement al voltant de la diversitat funcional.

Aquest informe, elaborat per la investigadora Teresa Pérez Roldán, ha tingut com a objectius principals conèixer les noves tendències laborals sorgides per la transformació digital, comprovar si aquestes noves formes de treball faciliten la inclusió de les persones amb discapacitat i explorar si l'acompliment pot millorar.

Segons María Viver, directora de la Fundació Randstad: “És un compromís dels qui formem part d'aquesta càtedra sondejar contínuament les possibilitats que el mercat laboral ofereix per millorar l'ocupabilitat i, per tant, la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, i les noves tecnologies són una eina que pot oferir multitud de possibilitats.”

L'informe conclou que la transformació tecnològica, si es fa de manera inclusiva, pot oferir a les persones amb discapacitat un accés millor al mercat laboral i unes oportunitats més grans d'acompliment. Aquest tipus de professionals s'han vist impactats especialment per la situació de la pandèmia. D'una banda, és un col·lectiu que ha d'afrontar unes taxes més grans de desocupació, dificultats d'accés a l'educació i risc de precarietat. D'altra banda, la tecnologia i les noves formes d'ocupació poden comportar un impuls positiu per a l'ocupació de les persones amb discapacitat.

Per això, la utilització d'eines tecnològiques en l'àmbit laboral per part de les persones amb discapacitat s'ha de veure no com una barrera, sinó com un aliat perquè els professionals puguin millorar la seva ocupabilitat.

Aquest informe proposa una reflexió sobre com han d'avançar les societats cap a un futur més inclusiu i just, tot aprofitant la transformació digital en la qual ens trobem immersos.

Per Jordi Planella, director de la càtedra, “en el futur, l'automatització i les noves tecnologies brindaran noves oportunitats per afavorir la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Aquestes oportunitats s'han d'acompanyar amb l'impuls de polítiques actives de formació, d'ocupació i de gestió de la diversitat en el treball, orientades a la plena inclusió de les persones amb diferents capacitats”.