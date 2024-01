Així és el dol «prohibit»: quan manifestar el dolor no està socialment permès

No sempre ens permetem mostrar el nostre dolor davant una mort, especialment si el nostre vincle amb la persona morta no estava reconegut socialment, com el que es manté amb un amant secret, encara que també pot passar en altres casos. «Fins i tot la mort d'una exparella pot ser un dol desautoritzat», explica Montserrat Lacalle, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Lacalle defineix aquest tipus de dol com el que es produeix «quan la mateixa persona creu que el seu dolor no és pertinent, en un intent de racionalitzar-lo, o bé quan el seu entorn no entén aquest sofriment perquè, socialment, no és el que correspon».

Per a Enric Soler, tutor del grau de Psicologia de la UOC i expert en dol d'alta complexitat, el dol prohibit és el procés emocional d'adaptació a una pèrdua no reconeguda socialment. Per exemple, en societats que condemnen l'homosexualitat, la defunció d'un dels dos membres d'una parella del mateix gènere que ha mantingut la relació de manera completament invisible als ulls dels altres. «Això implica que el supervivent s'enfrontarà amb un dol prohibit pel seu context social. D'aquesta manera, perd totes les eines de suport social, com el seu reconeixement en un lloc preferent als funerals i la possibilitat de rebre suport per part de les persones més properes», assenyala el professor de la UOC.

Quin tipus de defuncions es poden viure com a dols prohibits? Segons Soler, totes les que es refereixen a relacions no acceptades per l'entorn. «Hi ha tants dols prohibits com estructures de vincles afectius no reconegudes i legitimades per la societat», diu l'expert, que cita com a exemples la pèrdua d'un integrant d'una relació de parella de més de dues persones, la defunció d'un amant secret i fins i tot el dol perinatal, que, malgrat estar socialment legitimat, en molts casos els progenitors el viuen com un dol prohibit «pel fet de no haver existit algú "visible a la societat" que mor prematurament». També el dol per una mascota pot traduir-se en un dol prohibit si el context social resta valor a la importància del vincle afectiu. «La pèrdua d'una mascota és un dol de primera magnitud, però les persones a les quals no els agraden els animals o que no han tingut una mascota no poden imaginar el dolor que sents quan la perds», assenyala Soler.