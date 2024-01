L'ensenyament amb realitat virtual pot multiplicar per quatre la retenció de coneixements i reduir a la meitat els períodes d'aprenentatge

Realitat virtual per formar personal sanitari

Immersium Studio compta amb quatre experiències immersives d'èxit recents en la formació en ciències de la salut: C19-Space, ITSHEC, Family Approach i TPM Journey. La primera, amb la European Society of Intensive Care Medicine i la Comissió Europea, ha ajudat més de 20.000 sanitaris europeus a preparar-se per treballar en les UCI en cas de necessitat per la pandèmia. ITSHEC és un projecte europeu, finançat pel programa Erasmus+, per fomentar competències transversals, com aprendre a aprendre o el pensament crític, en els estudis de ciències de la salut fent servir realitat virtual. I Family Approach i TPM Journey, amb la Fundació DTI, han servit per formar professionals sanitaris en la comunicació de males notícies i el consentiment per a la donació humana d'òrgans i teixits, a més de familiaritzar-los amb el model espanyol de donació i trasplantaments.

El projecte C19 Space

L'aprenentatge amb la realitat virtual és el més semblant possible a la realitat, i aporta un grau de vivència que ofereix grans beneficis: treballa l'empatia i la intel·ligència emocional, en col·locar els usuaris en diferents rols; millora la retenció de coneixements; permet una didàctica homogènia, amb activitats similars per a tots, i redueix la logística i els costos, perquè no depèn d'actors ni dates, com passa amb els tradicionals jocs de rols formatius.

"Quan els projectes estan ben dissenyats les millores poden ser molt significatives. La capacitat de retenció pot augmentar fins a quatre vegades, i el període de formació es pot escurçar fins a la meitat", explica el conseller delegat i enginyer superior d'Informàtica i màster en Processament de Llenguatge Natural.

Tecnologia accessible i útil per a diversos camps

La facilitat d'aquest mètode, per al qual només calen unes ulleres 3D i un telèfon mòbil, ha precipitat l'interès per aquesta mena d'ensenyament en la pandèmia, sobretot en les ciències de la salut. Però es tracta d'un aprenentatge que ha demostrat ser molt útil en altres camps. No tan sols en les anomenades habilitats toves o soft skills, com ara la comunicació, la resolució de conflictes o la intel·ligència social i emocional, sinó també en les habilitats dures o hard skills.

En àrees com la prevenció de riscos laborals pot ajudar a reconèixer i resoldre conflictes; en els processos de selecció de personal s'utilitza per fer proves reals als candidats, i en l'entrenament d'habilitats més concretes, com va demostrar un estudi de Johnson & Johnson i l'Imperial College en què un equip de cirurgians va aconseguir una autonomia molt superior als qui no van tenir aquest tipus de didàctica, pot aportar noves oportunitats en l'educació.

"L'aprenentatge amb realitat virtual permet treballar tant la part cognitiva com la part de les emocions i les vivències", conclou Villarejo. "Per això, pot ser un excel·lent complement per enriquir i millorar l'educació tradicional."

Les formacions TPM Journey VR i Family Approach VR han estat dissenyades i desenvolupades per Immersium Studio juntament amb el Donation & Transplantation Institute (TMP-DTI).

INDOVIG és un projecte de cooperació entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Immersium Studio, i rep el finançament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

El programa C19-Space rep el finançament de la Comissió Europea i ha estat codissenyat per Immersium Studio i la Societat Europea de Cures Intensives (ESICM, per la sigla en anglès).

El projecte de cooperació ITSHEC rep el finançament del programa Erasmus+ de la Unió Europea. Hi participen la Universitat de Split (Croàcia), la Universitat Metropolia de Ciències Aplicades (Finlàndia), la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

Immersium Studio compta amb finançament d'Invergy, una empresa de la UOC per invertir en projectes del sector educatiu i de les TIC vinculats al seu ecosistema i àmbits de coneixement. També compta amb el suport de la UOC –a través de la plataforma d'emprenedoria Hubbik– i ha estat finançada per ENISA, una empresa pública adscrita al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, dedicada al finançament de projectes empresarials viables i innovadors de pimes mitjançant préstecs.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).