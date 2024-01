La UOC aprova la política de coneixement obert

Després d'un procés participatiu al llarg del 2020 —amb la implicació de la Comissió de Recerca i Innovació, dels estudis i dels centres de recerca—, el Consell de Direcció de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha aprovat la política de coneixement obert. L'objectiu és «reforçar el compromís de la institució en aquest àmbit i refermar la nostra aposta pel model open que s'està estenent globalment. En alguns aspectes hem estat pioners, com ara en el fet d'incorporar-hi totes les activitats de la Universitat amb un pla de coneixement obert integral», apunta Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació.

Aquesta nova política és una oportunitat per posicionar la Universitat tant a escala estatal com internacional en l'empenta pel coneixement obert i implica una evolució respecte de la política que es va aprovar l'any 2010 sobre accés obert.

Després de deu anys, segons Nadja Gmelch, directora del grup operatiu Projectes per al Coneixement Obert i coordinadora del Pla d'acció Coneixement Obert, «l'aposta estratègica de la UOC envers el coneixement obert ha canviat i hem d'adaptar-nos al context internacional, a més que la nova política permet abordar els diversos aspectes que abraça el Pla d'acció Coneixement Obert, el qual compta amb un marc institucional més sòlid».

Així, l'actual política suposa evolucionar de l'impuls de l'accés obert a les publicacions «al coneixement obert, molt més global, ja que inclou, per exemple, les dades de recerca o els recursos d'aprenentatge», afegeix la directora.

Concreció, suport i seguiment

La nova política de coneixement obert s'ha desenvolupat tenint en compte el context actual pel que fa a les directives europees o la Llei espanyola de la ciència, i és una aposta per impulsar la publicació en obert tant de les publicacions acadèmiques com de les dades de recerca i qualsevol altre tipus de coneixement.

Altres punts diferencials de la nova política són la concreció, la transparència i l'especificitat en les diferents qüestions que tenen a veure amb el coneixement obert, com poden ser les responsabilitats de cada actor de la comunitat UOC o els possibles incentius per apostar per la publicació en obert. A més, la UOC vetllarà pel seu assoliment amb un sistema de seguiment d'indicadors.

«Aquesta nova política ofereix un marc clar i precís de com obrir diferents productes de coneixement i estableix el suport que des de les àrees de la Universitat s'oferirà al personal docent i investigador», aclareix Rosa Padrós, de Biblioteca per a la Recerca, qui també participa en la coordinació del Pla d'acció Coneixement Obert. La UOC dissenyarà productes informatius i didàctics i un pla de formació per acompanyar el professorat i el personal investigador «en aquesta transició cap al coneixement obert, que permeti tenir les reflexions i els debats necessaris amb la comunitat acadèmica», afegeix.