La fundació Randstad-UOC convoca les seves beques universitàries per a persones amb discapacitat

La Fundació Randstad i la Universitat Oberta de Catalunya col·laboren un any més per facilitar la formació universitària a les persones amb discapacitat i donar-los suport en l'impuls del seu talent i la millora de la seva ocupabilitat amb beques universitàries per a programes de postgrau i cursos especialitzats.

Totes les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % poden optar a aquestes beques. Per fer-ho, poden enviar la sol·licitud a través d'aquest enllaç abans del 28 de juny. Aquesta beca inclou la cobertura del 90 % del cost de la matrícula de programes de postgrau de la UOC (cursos d'especialització i postgrau de totes les àrees de coneixement de la UOC). Amb aquesta iniciativa, des de la Fundació Randstad es vol continuar impulsant la formació, la inclusió i la diversitat i apostar pel talent amb discapacitat.

Des de 2018, any en què es va crear aquest pla de beques, un total de 34 estudiants amb discapacitat han aconseguit desenvolupar els seus estudis de postgrau, per adaptar la seva formació a les demandes empresarials i augmentar les possibilitats d'optar a una lloc de treball.

Segons les dades recollides per l'Informe 6 d'Odismet, l'Observatori sobre Discapacitat i Mercat de Treball de la Fundació ONCE, la contractació de persones amb discapacitat ha experimentat durant el 2020 una davallada del 30 % i la fórmula contractual específica per a la inclusió laboral del col·lectiu s'ha reduït en un 26,4 %, com a conseqüència de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia de la COVID-19.

En aquest context, la formació és una eina clau per impulsar la igualtat d'oportunitats en l'ocupació de les persones amb discapacitat. Per a la Fundació Randstad, la formació és clau per aconseguir la integració de les persones amb discapacitat en el mercat laboral. La fundació va aconseguir formar el 2020 més de 2.200 persones amb discapacitat.

Actualment, el nivell de contractacions de persones amb discapacitat augmenta a mesura que n'augmenta el nivell formatiu. Entre aquests, el nombre més gran de contractes es concentra entre les persones amb estudis secundaris i nivells formatius d'FP i universitaris, que representen, segons les dades del SEPE de 2019, el 49,5 % de les contractacions.

A més de continuar apostant per la formació especialitzada i universitària, des de la Fundació Randstad es consolida la formació en línia gratuïta de persones amb discapacitat en competències digitals i competències transversals a través del seu Ability Campus.

Les beques de la Fundació Randstad-UOC afavoreixen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) número 8, Treball decent i creixement econòmic; 10, Reducció de les desigualtats, i 17, Aliances per assolir els objectius.