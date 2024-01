La UOC participa en un projecte guardonat per la Nit Europea dels Investigadors

La European Researchers' Night, finançada per Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), és un esdeveniment públic d'àmbit europeu que acosta els investigadors a la societat civil. La Nit ofereix als investigadors l'oportunitat de provar la diversitat de la ciència i el seu impacte a la vida quotidiana dels ciutadans, i d'estimular l'interès en les carreres de recerca, especialment entre els joves. Aquestes activitats destaquen com els investigadors contribueixen a la nostra societat mostrant el seu treball en un fòrum interactiu i atractiu.

La Fundació Èpica La Fura dels Baus ha desenvolupat una metodologia nova especialment dissenyada per a impulsar processos multidisciplinaris d'I + D + i i catalitzar la transferència de coneixement a la societat civil. Durant els pròxims sis mesos, cinc socis de recerca multidisciplinària organitzaran aquestes activitats programades a Badalona al setembre del 2021. Els socis són l'Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, ​​Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universitat Oberta de Catalunya, el Germans Trias i Pujol Research Institute (IGTP), i el Laboratoire Parole et Langage (CNRS, ILCB i Aix-*Marseille University), que aporten experiència en camps tan diversos com neurociència cognitiva, salut, lingüística, emergència climàtica, traducció i filosofia.

La European Performing Science Night (EPNS) serà en si mateixa un esdeveniment científic, on els grups de recerca realitzaran experiments amb un ampli espectre de la societat civil, tant virtual com presencialment. El públic participarà, en termes creatius, fomentant la comprensió de l'impacte de la recerca en la vida quotidiana dels ciutadans i animant als joves a emprendre carreres de recerca. El projecte demostrarà el valor de la inversió de la UE en recerca, basat en la seva diversitat i la riquesa d'enfocaments i idiomes de les comunitats.

Les investigadores del grup TURBA de l'IN3-UOC, participaran en el projecte de la EPSN amb un doble paper. D'una banda, contribuiran a la definició de reptes científics, si escau, un repte relacionat amb emergència climàtica i ciutats. D'altra banda, el grup TURBA s'encarregarà de l'avaluació d'impacte dels esdeveniments performatius de comunicació científica creats.

Ja s'ha llançat una convocatòria oberta perquè agents creatius, tecnòlegs i científics ens ajudin en el desenvolupament del projecte.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9, indústria, innovació i infraestructura; 11, ciutats i comuntats sostenibles i 13, acció pel clima.

Aquest projecte ha estat finançat pel programa de recerca i innovació European Union 's Horizon 2020 sota acord de subvenció Nombre 101.036.143.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital. Els més de 500 investigadors i 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).