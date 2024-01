La UOC i la UB impulsen la primera associació hispanoparlant d'investigadors del trastorn específic del llenguatge

Els orígens

Però, què és exactament el trastorn específic del llenguatge? Què el caracteritza? Com explica el professor de la UOC, ja fa gairebé dos segles que un metge alemany va descriure per primera vegada el cas d'un nen que tenia dificultats per aprendre la llengua. No obstant això, no va ser fins a l'any 1981 quan Laurence Leonard, un investigador nord-americà, va donar nom al que avui es coneix com a TEL, i que Andreu defineix com un trastorn sever i persistent en l'adquisició del llenguatge oral que no està associat a cap condició mèdica, ja que no hi ha cap discapacitat intel·lectual, visual o auditiva que l'expliqui.

“No és un problema de lectura o d'escriptura, encara que si no es tracta, els nens poden tenir problemes de lectura i escriptura. És una dificultat específica de l'aprenentatge del llenguatge oral que pot involucrar un component o més d'un, perquè hi pot haver infants que tinguin problemes fonamentalment quant a la gramàtica, la morfologia, l'estructura de les paraules o a l'hora d'estructurar oracions, però també poden tenir problemes pel que fa a la fonètica, la parla, en el vocabulari o fins i tot en pragmàtica, és a dir, que els preguntis una cosa i la resposta no tingui relació amb la pregunta”, assenyala, i afegeix que el TEL afecta, a més, el desenvolupament social, la interacció amb els altres i també en l'àmbit escolar, però malgrat això encara és força desconegut per a la major part de la societat. “Per això les famílies d'aquests nens diuen que són estrangers en el seu idioma, i que el TEL és un trastorn invisible”, recorda.

Una de les raons que el TEL hagi passat relativament desapercebut durant dècades és la importància que es dona en el nostre sistema educatiu a la lectura i l'escriptura en comparació amb el llenguatge oral. Per això, fa només uns anys les dificultats d'un infant amb TEL amb freqüència no s'atenien “o es confonien amb fracàs escolar o amb problemes de lectoescriptura. Ara sabem que el que els falla és aquesta eina tan important per pensar, per aprendre i per relacionar-se amb els altres”, explica Mònica Sanz Torrent.

Per aquest motiu, un dels reptes per poder diagnosticar-lo de manera precoç és difondre informació sobre el TEL a la població general i sensibilitzar la societat. Encara que no és l'únic. Conèixer les causes que el provoquen, desenvolupar estudis científics rigorosos amb els quals avançar en la intervenció, el tractament i la rehabilitació del TEL i esbrinar quin paper pot tenir la tecnologia en aquesta intervenció són altres reptes clau, segons els colíders del GRECIL.