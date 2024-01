L'Institut Cervantes de Pequín inaugura l'exposició «El sueño español de China, 1845-1945», basada en estudis de la UOC

L'Institut Cervantes de Pequín, en col·laboració amb la Biblioteca Miguel de Cervantes de Xangai, presenta una exposició basada en una part del material gràfic inèdit de diversos arxius privats i de l'Arxiu Xina-Espanya, desenvolupat pel grup de recerca ALTER de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb la coordinació de David Martínez-Robles i Xavier Ortells-Nicolau, la recerca dels quals s'emmarca en els Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.

«El sueño español de China, 1845-1945» s'inaugura dimecres, 16 de juny, i té l'objectiu d'acostar per primera vegada al públic xinès els protagonistes d'una etapa «tan fascinant com desconeguda», com afirma Martínez-Robles, director de l'exposició. Mitjançant personalitats i esdeveniments destacats, es presenta una època clau per entendre el paper de l'Estat espanyol en el context de les relacions amb la Xina.

«Les interaccions entre els dos països van ser molt més àmplies del que se sabia fins ara. A més d'algunes personalitats destacades, que van deixar una empremta que encara avui es pot percebre, la presència d'espanyols a la Xina destaca per la pluralitat i la transversalitat, que s'estén cap a tota mena d'activitats culturals i econòmiques», afirma Martínez-Robles.

L'Arxiu Xina-Espanya és l'aposta més gran per la transferència social de la recerca que el grup de recerca de la UOC ha fet fins ara, i és la culminació d'una feina intensa i col·laborativa que ha durat anys. Aquest projecte reuneix en obert més de mil documents i materials sobre les interaccions entre l'Estat espanyol i la Xina entre els anys 1850 i 1950, període en què es basa l'exposició. Entre aquests documents, destaquen els que permeten traçar els orígens de les relacions entre els dos països en l'època contemporània. Diplomàtics, escriptors, emprenedors, esportistes i artistes van construir a Pequín i Xangai una imatge nova de l'Estat espanyol, que es va reflectir en les informacions publicades en la premsa i els mitjans literaris sobre l'avenç de la Xina cap a la modernització.

«L'inici dels assentaments diplomàtics i la signatura dels primers tractats entre l'Estat espanyol i la Xina durant la segona meitat del segle xix van ser el punt de partida d'uns contactes els precedents dels quals es remunten als segles xvi i xvii, que van establir unes relacions basades fins avui en el respecte i que es concreten en un ampli ventall d'intercanvis comercials i culturals», destaca Martínez-Robles.

L'exposició anirà acompanyada d'un programa d'activitats complementàries. D'aquesta manera, el 18 de juny es farà una conferència oberta a tot el públic presencial i en línia sobre la història de la primera legació espanyola a Pequín i els esdeveniments històrics que s'hi van viure. La conferència, impartida per la professora Carmen Vázquez, anirà acompanyada de la projecció d'un curtmetratge sobre la vida de l'empresari Antonio Ramos a Xangai.

Durant el període de l'exposició a Pequín, s'oferirà un taller en línia sobre la història de les relacions entre la Xina i l'Estat espanyol en l'època contemporània, i es programaran visites guiades per a grups, amb reserva prèvia.

L'exposició també es podrà veure en l'entorn del Centro Virtual Cervantes (CVC). A més, a la Biblioteca Antonio Machado es presentarà una selecció bibliogràfica relacionada amb la mostra.