Reptes virals: per què els adolescents cometen actes cruels o es juguen la seva pròpia vida?

El Trencacranis, La caça del pijo, Vacuum challenge, La balena blava... Aquests i altres perillosos reptes virals han aconseguit que milers d'adolescents posin en perill la seva vida o les dels altres sense sospesar les greus conseqüències que podrien tenir. És una realitat que ha arribat a cobrar-se morts. Què és el que pot resultar atractiu de gravar en un vídeo com fan la traveta a un amic, colpegen xavals que viuen en barris de classe alta, s'envasen a si mateixos al buit amb un aspirador o s'autolesionen en diferents proves, com demandava el repte de La balena blava. Els experts sí que hi veuen una explicació: compartir reptes els fa sentir connectats entre ells durant la seva transició al món adult, una transició que, en realitat, no és més que un dol.

Així ho explica Enric Soler, tutor del grau de Psicologia de la UOC, qui recorda que adolescència ve del llatí adolescere, és a dir, 'el que creix', 'el que emmalalteix'. "Es tracta del dol per la pèrdua del cos i els privilegis infantils i de la integració en el món dels adults", afirma l'expert en dols d'alta complexitat, qui recorda que, a més, mentre transiten pel dol de l'adolescència, "es troben molt sols. Ni els nens ni els adults els entenen. El cicle de vida natural és dirigir-se al món adult, al qual repten constantment, però mentre dura aquesta transició només poden satisfer les seves necessitats gregàries compartint reptes, sentint-se integrats en el seu món, el dels adolescents", assegura.

Aquest món adolescent d'experiències compartides es troba avui sobretot a les xarxes. Segons l'estudi Uso desadaptativo de las TIC en adolescentes: perfiles, supervisión y estrés tecnológico, més del 60 % dels adolescents usa les TIC sense supervisió, i gairebé la meitat, el 45 %, té un ús desadaptat de les TIC, la qual cosa es tradueix en el fet que no les utilitzen d'una manera responsable. Tot això en un escenari on es dona l'anomenada dictadura del like, que consisteix a fer tot el que considerin necessari per obtenir més popularitat. Els reptes virals poden donar molts punts: obtenir un dels 4,2 mil milions de likes que es donen diàriament és una tasca a la qual aquest tipus de desafiaments poden ajudar.

No obstant això, no tots els adolescents que s'apunten a un repte viral trien desafiaments violents o que ridiculitzin els altres. Per contra, hi ha els qui intenten fer viral el seu vídeo llançant-se un cub d'aigua gelada per recaptar fons per a l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA), o apuntant-se a una coreografia en parella amb moviments en mirall, com en el repte d'Oh na na na. Què fa que es decantin per aquesta mena de reptes "blancs" o pels que els experts qualifiquen de "desadaptatius"? En opinió de Soler, tot depèn de la manera com afronten aquesta transició cap al món dels adults. "Qualsevol comportament que es dirigeixi cap a conductes pròpies dels adults serà considerat una conducta saludable. En canvi, les conductes de l'adolescent que es resisteix a elaborar el dol de l'adolescència no les podem considerar saludables, ja que tendeixen a un estancament o fins i tot a una regressió evolutiva de la persona", assenyala. I com a mostra, un exemple: en el cas del repte de La caça del pijo, en realitat el que s'està fent és canalitzar la ràbia pròpia de qualsevol dol d'una manera violenta, és a dir, d'una manera infantil. "Un nen petit pot tenir una rebequeria quan alguna cosa no surt com espera, però quan un xaval adolescent es comporta com un nen enrabiat té molta més capacitat física i mental de danyar voluntàriament els altres, o també a si mateix", adverteix Soler.

La situació actual, amb un panorama socioeconòmic i laboral cada vegada menys atractiu, tampoc no és un al·licient per capbussar-se alegrement al món adult. I aquest pot ser un altre factor que exerceixi resistència en l'adolescent a l'hora d'integrar-se a la nova realitat adulta que li toca viure. "No és casualitat que en el repte de La caça del pijo els adolescents que creuen tenir una pitjor perspectiva del que serà la seva pròpia adultesa atemptin violentament contra altres adolescents als quals perceben amb més facilitats per desenvolupar-se millor en el món dels adults (els pijos)", explica Enric Soler.