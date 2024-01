Com han afrontat les plataformes de reproducció en línia la producció post-COVID?

Quina és la situació de la ficció a Espanya i quines són les estratègies dels altres serveis de reproducció en línia?

Aquestes seran les preguntes centrals de la II Jornada Binge Talking de la UOC, en què s'analitzarà l'auge de la producció local a l'era post-COVID. L'esdeveniment, organitzat en col·laboració amb el Grup de Recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment (GAME) i el Clúster Audiovisual de Catalunya, tindrà lloc en línia el dia 21 de juny a partir de les 17 h i comptarà amb nombrosos experts, que reflexionaran sobre els reptes i les oportunitats que brinden les plataformes de vídeo a la carta (VoD) al talent i al sector audiovisual en el seu conjunt a Espanya, especialment als joves talents i als estudiants de comunicació i cinema.

Per a Clares, investigadora de l'estudi i organitzadora de la Jornada, «les plataformes de vídeo a la carta busquen la manera de reinventar-se i poder tenir contingut nou perquè les persones usuàries puguin gaudir-ne abans fins i tot de passar per les sales de cinema». A més, aquest contingut es veu «gairebé simultàniament a tot el món, per la qual cosa l'impacte mediàtic és més gran, afavorit també per l'ús de les xarxes socials», afegeix.

A banda, el plat fort de la jornada serà la taula rodona en la qual s'abordaran els «Reptes i oportunitats de l'auge de la producció audiovisual local en l'era post-COVID». Els experts Carlo Padial (escriptor, guionista, realitzador audiovisual i director de Doctor Portuondo, primera sèrie de producció original de Filmin), Concepción Cascajosa (professora titular de Comunicació Audiovisual a la Universitat Carles III de Madrid i consellera de Ràdio Televisió Espanyola) i Àlex Navarro Garrich (coordinador d'Europa Creativa Desk - MEDIA Catalunya) seran els participants del col·loqui, moderat per la professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, Elena Neira.

Ara com ara sabem que, amb l'aposta desenvolupada en gran part per Netflix, els riscos de les produccions locals en un sector tan volàtil i en permanent evolució com és la indústria cinematogràfica s'han minimitzat. «Aquest tipus de plataformes actuen com una xarxa de seguretat per a produccions de diferents gèneres, idiomes, audiències i mercats geogràfics que podrien tenir dificultats en un entorn potencialment hostil afectat per una crisi profunda», expliquen els investigadors de «Largometrajes originales de ficción de Netflix: un análisis de las estrategias de estreno». El 21 de juny coneixerem la situació d'altres plataformes, com ara HBO, Amazon o Filmin, i la situació de les produccions espanyoles.