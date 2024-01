Els millenials, el majors inversors en bitcoins: 5 perills del negoci de les criptomenedes

En diuen l'or digital, i la generació Y és la seva defensora més fidel. Un estudi recent, dut a terme en disset països per The Tokenist, conclou que els mil·lennistes, nascuts entre el 1981 i el 1996, tenen més confiança en les criptodivises que en el mercat de valors, en el sector immobiliari o en l'or. Però no són els únics que s'han sentit atrets per les divises digitals. Cada vegada hi ha més inversors en criptomonedes a tot el món, i Espanya no n'és cap excepció: segons una enquesta publicada a Statista, el 9 % de la població espanyola ja fa servir o posseeix criptomonedes com el bitcoin, la qual cosa representa uns 4 milions de persones.

Un dels seus principals atractius és que el seu valor ha anat creixent progressivament des que l'1 de gener del 2009 es va aconseguir el primer bloc de bitcoins: si el 2013 ja es pagaven més de 100 dòlars per bitcoin, el 2017 se superava la barrera dels 1.000 dòlars i fa només uns mesos, el 13 de març, aconseguia els 60.000 dòlars. No obstant això, les criptomonedes també tenen els seus riscos, i de fet a 7 de juny el seu valor ha baixat gairebé a la meitat: 36.000 dòlars. Antics gurus, com el famós inversor Warren Buffett, es troben entre els seus detractors i manifesten públicament que mai no hi invertirien. Però molts experts afirmen que poden ser molt rendibles sempre que es tinguin en compte els seus riscos. Elisabet Ruiz-Dotras, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i investigadora del grup DigiBiz, assenyala aquests cinc perills:

1. Afrontar la inversió com un «joc». Per a un percentatge important d'inversors joves, el bitcoin s'assimila a un joc d'apostes o a un Monopoly digital, però la veritat és que és una alternativa seriosa d'inversió en la qual es poden guanyar, però també perdre, molts diners. «Les criptomonedes no tindrien gaire sentit si simplement fossin una opció d'inversió per a l'especulació. El que els cobra de valor és el fet de ser acceptades com a mitjà de pagament», assenyala la professora Ruiz-Dotras, que adverteix que, com tota inversió, s'ha d'estudiar a fons. Segons un estudi dut a terme el 2019 a la zona euro per l'empresa de tecnologies financeres 2gether, el 37 % dels pagaments a través de la seva plataforma es realitzaven ja llavors amb criptomonedes, i la despesa mitjana mensual en criptomonedes estava valorada en 112,56 euros, la major part destinada al sector de restauració i hostaleria (32,71 %) i a l'alimentació (19,13 %).

2. Creure que l'educació financera no és necessària. Com explica la professora de la UOC, el valor de la moneda digital i els seus moviments són fàcils d'identificar, la qual cosa ajuda a comprendre'ls fàcilment. No obstant això, invertir en criptodivises no és tan simple com fixar-se exclusivament en el seu valor. «Com en qualsevol altra inversió, un hauria de conèixer els riscos associats, aspecte que desconeixen la majoria dels joves que compren criptomonedes a causa del limitat coneixement financer de la societat», afirma. I recorda que els índexs sobre educació financera són baixos a tot el món i Espanya no és un cas a part, si s'ha de jutjar per les dades de l'últim estudi PISA del 2019, en el qual es van obtenir valors per sota de la mitjana.

3. Confondre la formació digital amb coneixements en criptomonedes. Els mil·lennistes comparteixen algunes característiques, com el fet de ser altament digitals i estar hiperconnectats. Per això, tenen la ment programada per entendre-ho tot en format digital. Però el fet de saber obrir un compte per comprar criptodivises, per a la qual cosa n'hi ha prou amb registrar-se en una plataforma destinada a això, no significa que no calgui conèixer el mercat, encara que aquestes plataformes s'anunciïn com un espai en què es pot aconseguir diners sense necessitat de ser un expert. «Indubtablement, obrir un d'aquests comptes és molt més simple i menys costós que obrir un compte de valors en una entitat financera, i sovint no es requereix documentació prèvia. Però això no és suficient per saber fer una bona inversió», assenyala Elisabet Ruiz-Dotras. «Sovint ni tan sols s'entenen els conceptes bàsics i molt menys el seu funcionament», afirma.

4. Sucumbir davant el pes de l'atracció per l'immediat. Les tecnologies permeten tenir accés a pràcticament tot en un temps rècord, la qual cosa fomenta els hàbits de consum de la immediatesa. Per això, en opinió de la professora de la UOC, no sorprèn que els mil·lennistes se sentin atrets per unes monedes que poden negociar-se les vint-i-quatre hores dels set dies de la setmana al llarg dels 365 dies de l'any. Si a això s'hi afegeix que van ser creades com a alternativa al sistema tradicional per donar una resposta als problemes econòmics actuals, aspecte que està en sintonia amb els valors socials d'aquesta generació, s'entén per què les criptomonedes encaixen a la perfecció amb els mil·lennistes, que poden passar per alt els seus riscos atrets per les virtuts d'un sistema alternatiu d'inversió.

5. No tenir en compte la volatilitat de les criptomonedes. Fa uns mesos, quan Elon Musk i Tesla decidien apostar pels bitcoins amb una inversió de 1.500 milions de dòlars, el valor de les criptomonedes aconseguia el seu màxim històric. No obstant això, tres mesos després la situació ha canviat. Després d'algunes desavinences, Elon Musk decidia retirar el seu suport a aquesta forma d'inversió, i ara cadascuna de les seves piulades relatives a la seva ruptura amb el bitcoin és suficient perquè el valor de la criptomoneda caigui. Aquesta volatilitat és la que, en opinió dels experts, ha d'estar present cada vegada que es faci una inversió en aquesta divisa.

Com explica la professora Ruiz-Dotras, les criptomonedes no són una divisa fiduciària controlada per un estat o una nació, sinó que són un mitjà digital d'intercanvi i no tenen el suport de cap institució privada o pública, ni tampoc de cap individu. Però al mateix temps, actualment són una de les alternatives d'inversió en què es poden generar més guanys en un període curt de temps, sempre que s'assumeixi que hi ha un elevat risc en aquesta inversió. «Per això, tenint en compte la seva elevada volatilitat, els experts recomanen mantenir al voltant d'un 5 % com a màxim de la cartera o de la inversió total en actius destinada a criptodivises», recorda la professora de la UOC.