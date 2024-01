La UOC, quarta millor universitat jove d'Espanya segons el Times Higher Education

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és considerada la quarta millor universitat de menys de cinquanta anys de l’Estat espanyol, segons el Young University Rankings 2021 de la revista britànica especialitzada en educació Times Higher Education (THE). La UOC se situa per darrere la Universitat Pompeu Fabra (15a. posició), les Universitats CEU (113a.) i la Universitat Rovira i Virgili (136a.).

Per tal d'analitzar el nivell d'excel·lència de l'ensenyament superior, aquest rànquing avalua les cinc àrees següents de les universitats: docència, recerca, citacions, orientació internacional i ingressos de la indústria. En el cas de la UOC, els resultats obtinguts en cadascuna d'aquestes àrees són els següents: 24,2 en docència, 23,1 en recerca, 70,9 en citacions, 46,3 en orientació internacional i 34,7 en ingressos de la indústria.

Els indicadors són els mateixos tretze que en el rànquing insígnia, el THE World University Rankings, però els pesos s'han ajustat de manera que es dona menys pes a la reputació. Tenint en compte això, encapçala la llista d'universitats joves la Universitat de Tecnologia de Nanyang de Singapur, i la segueixen la Universitat París Ciències i Lletres de França i la Universitat de Ciència i Tecnologia de Hong Kong.

Tradicionalment els principals rànquings els han liderat les institucions amb més història i s'han classificat en funció del prestigi que tenen. Amb el Young University Rankings de Times Higher Education es fa evident que no es pot deixar de mirar les universitats joves pel que fa a la seva contribució a la societat, als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a la capacitat per adoptar metodologies mixtes d'aprenentatge presencial i virtual (blended learning).

El THE és, juntament amb el de Xangai i el QS, un dels rànquings més prestigiosos i transparents que hi ha en l'àrea de l'ensenyament superior. El 2018 la UOC debutava en la classificació general del rànquing Times Higher Education com a única universitat en línia de l'Estat espanyol.