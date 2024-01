La UOC i diverses entitats socials ofereixen en obert una guia per digitalitzar el tercer sector

La UOC presenta el Toolkit UOC per a la transformació digital de les entitats socials, una guia dirigida al tercer sector que conté una sèrie d'orientacions, estratègies i recursos per adaptar l'activitat presencial a un entorn virtual o mixt.

Durant la situació d'emergència, el tercer sector, com altres àmbits de la societat, s'ha vist obligat a accelerar canvis sobre la manera d'organitzar-se per poder continuar els seus projectes i programes. Amb la voluntat institucional de donar resposta a la necessitat urgent de les entitats socials, Susanna Tesconi i Gemma Abellán, professores dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, han creat, juntament amb algunes de les entitats col·laboradores de la UOC, aquesta guia d'eines per a la transformació digital.

El gran repte de les entitats socials, especialment les d'assistència a col·lectius vulnerables, durant el confinament ha estat continuar presents per a les persones beneficiàries que atenen. Begonya Gasch, directora general de la Fundació El Llindar, ho explica així: "Acollim un alumnat amb un recorregut acadèmic i vital ple de dificultats, per això teníem la necessitat de treballar sobre com enfortir el vincle sense el cos, la mirada, la veu i la presència. Per a cada persona que acompanyem, calia crear nous espais virtuals per no deixar ningú sol".

El toolkit exposa exemples inspiradors d'entitats com la Fundació El Llindar, l'Associació Cultural La Kalle, la Fundació Aspace, el Punt Òmnia Santa Coloma de Cervelló o la Fundació SURT.