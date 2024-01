Ulls grans i expressius, boca petita, galtes rodones i vermelles... Aquests són alguns dels canvis amb els quals, gràcies a Voilà AI Artist, milions de persones s'han convertit en un dibuix animat o en una pintura renaixentista. Aquesta aplicació ha aconseguit onze milions de baixades arreu del món, segons les dades del juny de Sensor Tower, i té uns ingressos de 200 milions de dòlars. D'aquesta manera, ja se situa com una de les aplicacions de moda, en la mateixa línia que altres aplicacions, com ara FaceApp, que et permetia veure com series quan fossis vell. «Tant Voilà AI Artist com FaceApp fan servir sistemes d'IA (incipient) i fórmules matemàtiques per transformar el rostre dels usuaris», explica Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació de la UOC i expert en dret a la publicitat.

Aquesta mena d'aplicacions arriben en una onada de popularitat que provoca que moltes persones d'arreu del món les baixin per «jugar» amb la seva pròpia cara o amb la dels altres, i la popularitat del moment fa que deixin de banda la privacitat. Precisament aquest és un dels temes més crítics entorn d'aquesta aplicació. Però una aplicació pot estar interessada a comercialitzar la nostra cara? «L'empresa "aprendrà" amb l'ús que els usuaris facin de l'app i alimentarà els algorismes per millorar-los, és a dir, amb tota aquesta informació és possible obtenir informació genèrica del comportament dels usuaris i de les seves expressions facials, fet que pot ajudar en el futur a desenvolupar eines d'IA més sofisticades, no solament amb aquesta finalitat comercial —aparentment divertida— de canviar-te la cara, sinó també amb altres objectius», explica Sergio de Juan-Creix. Un altre punt important que n'afavoreix la popularitat és el fet que sigui gratuïta. Per a Mònica Vilasau, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, és el reclam que fa servir per impulsar les baixades.

Les presses, la popularitat i el desconeixement poden fer que acceptem clàusules poc restrictives amb la nostra intimitat o privacitat. Vilasau i de Juan-Creix afirmen que totes les aplicacions poden ser potencialment «perilloses» per a la privacitat i la intimitat, però ofereixen alguns consells bàsics que cal tenir en compte abans d'acceptar-ne les condicions: