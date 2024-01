Gravar, editar i locutar amb el mòbil: el periodisme es reinventa

Les protestes de l'Iraq, l'incendi de Lesbos, les eleccions dels Estats Units, les manifestacions per Pablo Hasél, el cas George Floyd o l'assalt al Capitoli són alguns exemples que ens ha deixat el mòbil com a eina per enregistrar moments històrics durant aquest any. "En l'exercici del periodisme, el mòbil ha tingut un paper fonamental per al registre documental, i, gràcies a la seva versatilitat, ens permet estar presents al lloc dels esdeveniments", afirma Ana Bernal-Triviño, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. I és que els mòbils no solament han revolucionat la manera com rebem, comuniquem o consumim notícies, sinó que han esdevingut una eina de treball per a redaccions i periodistes.

Amb l'objectiu de trobar obres periodístiques fetes mitjançant un dispositiu mòbil, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència EFE convoquen la segona edició dels Premis Internacionals de Periodisme Mòbil EFE-UOC. El seu objectiu és promoure l'excel·lència en el periodisme mòbil o mobile journalism (conegut internacionalment per l'acrònim MoJo) i estimular aquesta pràctica entre els professionals de l'ofici i els estudiants de Periodisme i de titulacions vinculades al periodisme i la comunicació d'arreu del món, parant esment en la innovació periodística, la recerca i l'experimentació. Així mateix, els premis volen impulsar la promoció i la publicació de reportatges que tracten temes poc presents en els mitjans basats en la feina mitjançant dispositius mòbils.

Poden participar en aquesta convocatòria, en les categories que s'indiquen a continuació, les persones físiques que reuneixin els requisits següents a l'hora de presentar la sol·licitud:

• En la categoria d'estudiant: ser una persona física de més de divuit anys i tenir la condició d'estudiant universitari, espanyol o estranger, matriculat d'alguna titulació de grau, postgrau o màster en aquests àmbits. Per acreditar-ho, cal presentar una còpia de la matrícula.

• En la categoria de professional: ser un professional en actiu que treballi per compte d'altri o com a autònom. Per acreditar la condició de professional, la persona participant ha de proporcionar un enllaç a un contingut periodístic professional publicat durant els divuit mesos previs a la presentació o una còpia d'un document que acrediti una vinculació contractual actual o l'alta d'autònom.

• En la categoria especial "premi Vueling al periodisme mòbil de viatges": tenir més de divuit anys i presentar un treball periodístic mòbil especialitzat en una temàtica relacionada amb viatges.

Per a totes les categories, han de concórrer al premi persones físiques. Es pot fer a títol individual o col·lectiu. En aquest últim cas, s'ha de tenir el reconeixement explícit dels autors o autores vinculats a les propostes. Quan el participant sigui col·lectiu, s'ha d'especificar el nom del representant que, en cas de ser premiat, acudiria a rebre el guardó. Un mateix participant, a títol individual o col·lectiu, només es pot presentar a una única categoria de premi amb una única obra, cosa que n'exclou la resta. S'atorgaran els premis següents als guanyadors:

• Categoria "premi individual a la millor obra periodística MoJo feta per un estudiant": mil euros (1.000 €) i cinc-cents euros (500 €) en bitllets d'avió.

• Categoria "premi individual a la millor obra periodística MoJo feta per un professional": mil euros (1.000 €) i cinc-cents euros (500 €) en bitllets d'avió.

• Categoria especial "premi Vueling al periodisme mòbil de viatges": mil cinc-cents euros (1.500 €) en bitllets d'avió.

Els guanyadors de les categories s'anunciaran abans del lliurament de premis, que tindrà lloc el 4 de novembre a les 10 h. Per a la presentació d'obres, cal registrar-se mitjançant el formulari web de l'apartat Bases Premis abans del 8 de setembre de 2021.