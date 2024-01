2.000 espècies d'insectes que són consumides per humans poden ajudar a combatre el canvi climàtic

Se'n pot aprofitar molt més

Segons els estudis mencionats per Ros, dels insectes se'n pot aprofitar més que d'altres animals. Es pot menjar un 80 % del cos dels grills, en comparació amb un 55 % de les aus i un 40 % dels porcs i la vedella. Un altre indicador que juga a favor seu és la coneguda com a feed conversion ratio, que és la quantitat de quilos d'aliment necessaris per obtenir el pes de l'animal. "Els insectes són de sang freda —explica Ros— i no han de metabolitzar els aliments per mantenir la seva temperatura corporal, a diferència d'altres espècies; això fa que siguin molt eficaços en la seva producció com a aliment." L'aigua necessària per produir el producte també és inferior; igualment, generen menys gasos d'efecte hivernacle, i l'ocupació d'espai en granges és, al mateix temps, menor. De fet, hi ha empreses que estan desenvolupant granges d'insectes que es poden tenir a casa.

Els insectes estan regulats a Europa des del 2015 com a aliments nous. El 2020 un informe internacional va concloure favorablement sobre la seva valoració nutricional. Quant a la toxicitat, els insectes no representen cap problema per a la seguretat, si bé es poden produir reaccions al·lèrgiques, com passa amb els crustacis i els àcars de la pols. Des de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO, per les sigles en anglès) també s'ha establert que els insectes formen part de la vida de més d’un milió de persones al món. "La cria d'insectes és una indústria creixent a Europa, ja que els nostres hàbits dietètics estan canviant ràpidament i la voluntat del consumidor és provar coses noves; per tant, n'augmenta el consum, no tenen la poca acceptabilitat de generacions anteriors", destaca Ros.