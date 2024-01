'Save the date': la segona Fira d'Ocupació de la UOC tindrà lloc el 16 i 17 de novembre

La primera edició de la fira, un èxit rotund

La nova edició de la Fira d'Ocupació recull l'èxit de la primera, que es va celebrar el novembre del 2020 amb la participació de més de 7.000 inscrits i 120 empreses de tots els sectors. La setmana posterior a la fira, les ponències virtuals a càrrec de ponents experts en diversos àmbits i les empreses participants acumulaven al voltant de 10.000 reproduccions.

"El gran interès que va despertar la fira l'any passat ens anima a organitzar-ne una segona edició, ja que un dels propòsits de la UOC és donar eines al nostre estudiantat i alumni per al seu creixement professional i el seu aprenentatge constant", explica Farràs.

És precisament el perfil d'estudiant de la UOC —que ja té feina i vol progressar o vol conèixer altres opcions laborals i fer contactes— el que propicia l'organització d'una fira d'ocupació única i diferenciada d'altres propostes: "Volem defugir de les fires que suposen únicament un espai per trobar feina", apunta Farràs. Així, la Universitat s'inclina per proposar una trobada integral on també es puguin fer contactes, intercanviar experiències i reflexionar al voltant de l'ocupabilitat.

L'any passat s'hi van publicar 576 ofertes —de les quals 424 van ser ofertes laborals i 152, convenis de pràctiques— amb presència majoritària en ciutats com Barcelona i Madrid, però també arreu del territori català i algunes opcions internacionals en ciutats d'Europa i l'Amèrica Llatina. Alhora, es van dur a terme 42 ponències per part d'experts impulsades per la UOC i 22 sessions corporatives a càrrec d'empreses.

"Convidem empreses a participar-hi perquè estan buscant persones per treballar, per fer pràctiques o perquè tenen projectes que ens semblen interessants", diu Farràs, "però també volem generar un discurs i una reflexió profitosa al voltant de diversos àmbits del món del treball. El nostre punt a favor són uns tipus d'estudiants a qui ajudem a estimular si estan buscant canvis i els preparem per al mercat".