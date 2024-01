Les apostes esportives arriben als 'e-sports'

Van néixer el 1972 amb un torneig a la Universitat de Stanford (Califòrnia), però no ha estat fins als darrers anys que les competicions de videojocs han obtingut un creixement espectacular en audiència. Només a Europa, els e-sports (esports electrònics) ja tenen 92 milions d'espectadors segons les dades recollides a l'informe dut a terme per Newzoo i Paypal. I a escala mundial, les xifres publicades per Statista per al mateix any 2020 arriben als 435 milions si es compten també els espectadors ocasionals. Quant a les previsions per als anys vinents, parlen de 100 milions més. Un mercat que enguany s'ha valorat en 1,1 bilions de dòlars, un 50 % més que el 2020.

«Ja no són una curiositat, ara hi ha molts diners sobre la taula», diu Joan Arnedo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC, que afirma que, més enllà de la rellevància que han guanyat els videojocs a la societat, sobretot entre el jovent, també hi influeixen altres factors. «Com en altres classes d'esdeveniments, ja hi ha un cert bucle de realimentació entre empreses i inversors, que dedicaran esforços perquè continuïn sent rellevants», assenyala.

En aquest mercat hi han desembarcat les apostes en línia, el sector en què Sony s'ha avançat a la resta amb el registre de la patent d'una plataforma d'apostes el mes de maig passat. En això hi ha tingut un paper fonamental el fet que els jugadors i els equips d'esports electrònics estiguin aconseguint una fama comparable a la dels esportistes de les àrees tradicionals. A Stanford, als anys setanta, ningú es guanyava la vida competint, però ara sí. Segons Arnedo, investigador del grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans de Comunicació i Entreteniment (GAME) de la UOC, hem passat de reunions d'afeccionats a la possibilitat de jugar a videojocs com una professió a temps complet «i molt exigent, com els esportistes d'elit».

N'hi ha prou a donar un cop d'ull a les xifres: enguany, l'organització de Wimbledon va repartir aproximadament 49,5 milions de dòlars en premis sumant la competició masculina i la femenina, mentre que els trofeus del DOTA 2 International 2019 van ser de 34 milions de dòlars en una sola competició. Quant als guanys de jugadors com el sud-coreà Lee Sang-Hyeok, més conegut com a Faker, superen el milió de dòlars, i els seus comptes d'Instagram o Twitter arriben gairebé al mig milió de seguidors.